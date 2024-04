Amici, puntata 6 aprile: chi è l'eliminato e il riassunto

Avete perso la puntata di Amici andata in onda sabato 6 aprile? Non temete: qui troverete una sintesi dei momenti principali della serata. Dalle sfide alle liti, passando per gli ospiti e il nome dell'eliminato, ecco cos'è accaduto su Canale 5.

La lite tra Malgioglio, Cuccarini e Pettinelli

Anche questa puntata è iniziata con un litigio piuttosto acceso. La protagonista indiscussa è stata Anna Pettinelli. L'insegnante di canto, infatti, ha riproposto il guanto di sfida tra Mida e Martina. Anche questa volta è stato ritenuto non idoneo dalla giuria. In particolare Cristiano Malgioglio si è rivolto contro Anna Pettinelli, dando invece ragione a Lorella Cuccarini, che ha difeso a spada tratta il proprio allievo Mida. A un certo punto Malgioglio e Pettinelli si sono trovati quasi faccia a faccia. Una rissa? Assolutamente no. Solo un battibecco, terminato nel giro di pochi minuti.

Le tre manche

Poi logicamente si è andati avanti con la puntata. Come sempre sono tre le manche ma, questa volta, Maria De Filippi comunica che solo una persona verrà eliminata dal programma. La prima manche ha visto sfidarsi la squadra di Pettinelli/Todaro contro Cuccarini/Lo. Lil Jolie supera Sarah, Martina vince contro Mida e a finire al ballotaggio finale c'è Lucia.

La seconda manche, invece, ha visto la squadra di Pettinelli e Todaro contro quelli di Celentano e Zerbi. Prima Petit vince contro Gaia, poi Holden contro Lil Jolie e alla fine finisce al ballotaggio finale Lil Jolie.Infine la terza manche, con Zerbi/Celentano contro Cuccarini/Lo. Sarah perde contro Petit e Mida contro Marisol. Sofia, quindi, va al ballotaggio finale.

Chi è stato eliminato

Chi tra Lucia, Sofia e Lil Jolie deve abbandondare definitivamente il programma? Dapprima si salva la cantante. Poi Sofia e Lucia vanno in casetta per scoprire il risultato finale. Entrambe piangono. Lucia dice: “Solo l’ultima l’ho ballata essendo presente. Le altre.. mi sono fissata sui problemi. Tu sei stata bravissima”. Sofia risponde: “Non penso che possiamo essere paragonate, lo dico veramente. Io è una settimana che mi sento pesante e sono nervosa. Me lo sentivo che sarebbe arrivato qualcosa di brutto. Ed è bruttissimo in tutti i casi. Raramente mi trovo affine con qualcuno invece con te subito. Appena ti ho visto ho detto: ‘Con lei mi ci troverò benissimo’. Tu sei una bomba”.

Tornano anche gli altri compagni e le abbracciano. Dustin piange, insieme e a lui anche altri allievi. Maria De Filippi si collega ed esordisce dicendo: “Eccovi qua, come va?”. Loro rispondono male. Gaia dice: “Io dentro mi continuo a ripetere che non è finita però poi c’è l’altra parte.. come hai detto tu la vita continua anche fuori. Tutti i pensieri si fondono e scricchiolano”. Lucia afferma: “Boh, non lo so.. tutta la settimana pensavo di uscire ma poi nella mia testa dicevo di no. Sento che non ho mostrato fino alla fine”.

La presentatrice allora aggiunge: “Siete tutte e due bravissime e fortunate perché fate il lavoro che vi piace. Però ripeto: veramente la vita di una ballerina non finisce con Amici. Ho visto tanti ballerini andare via disperati ed essere felici altrove. Poi tornare per qualche dimostrazione, poi a volte si mischia tutto come il vivere insieme, gli affetti”. Una volta radunati tutti in gradinata, Maria De Filippi rivela che a dover uscire è Lucia.

Gli ospiti

La puntata termina con l'esibizione di Tananai sulle note di "Veleno", il suo ultimo singolo. Una esibizione onestamente tiepida. Per il siparietto comico, invece, è arrivata Barbara Foria. Anche questa volta la comica partenopea ha colpito nel segno facendo divertire il pubblico in studio e in casa.

Rudy Zerbi in reggicalze imita Annalisa (che viene videochiamata da Maria)

Sarà impossibile dimenticare il guanto dei prof della terza puntata del serale. In particolare quello di Rudy Zerbi e la mestra Celentano. I due hanno intepretato (anche esteticamente) Annalisa e le sue hit. L'outfit scelto dall'insegnante di canto, in particolar modo, ha sorpreso tutti: top nero con tanto di reggicalze e tacchi. Anche la presentatrice è rimasta sorpresa, tanto che ha deciso di videochiamare in diretta Annalisa (qui il video con la reazione della cantante).