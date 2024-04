Emanuel Lo, non solo ballo. È (stato) anche cantante: il video

Coreografo, ballerino, insegnante di ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Per gli amanti del gossip anche compagno di Giorgia, la nota cantante romana. Lui è Emanuel Lo, classe 1979. Nella vita professionale (anche) cantante. Forse qualcuno potrebbe non saperlo ma Lo, oltre a scrivere delle meravigliose canzoni (alcune alla stessa Giorgia) ha anche interpretato alcuni brani, nonché pubblicato due album.

La carriera di Emanuel Lo da cantante

Basta navigare un po' sul web per trovare, su Youtube, "Woofer" canzone cantata da Lo (con il contributo del rapper e produttore Tormento). Non solo. Due album, come anticipato, nel 2007 ("Più tempo") e nel 2009 ("Cambio tutto"). No, non finisce qui. Infatti basta collegarsi su Spotify e cercare "Emanuel Lo" per trovare non solo gli album con le varie tracklist ma anche un brano che ha cantato insieme a Giorgia. Si intitola "Adesso Lo Sai" ed è una ballad romantica, con accenni di R&B e contenuto in "Stonata", il settimo album di Giorgia, pubblicato nel 2007. Tra l'altro diverse canzoni richiamano, nel sound, altre canzoni di Giorgia. Non è un segreto, inoltre, che alcune meravigliose canzoni della cantautrice romana hanno "lo zampino" proprio di Lo.

Le mille sfaccettature di Emanuel Lo

Dal 2011 si è anche affermato come regista con VisionariLab, girando diversi videoclip con numerosi artisti, tra cui Clementino, Ornella Vanoni, Deddy, Giordana Angi, Giulia Luzi e la stessa Giorgia. Tra le canzoni che ha scritto per la compagna (mamma del loro figlio Samuel) ci sono anche: Come Acrobati, Tolto e Dato, Amore quanto basta e Oronero. Insomma, verrebbe da dire "l'uomo dalle mille sfaccettature". Forse, non vuole esserci alcuna offesa, la strada del canto non era esattamente quella più adatta a lui.