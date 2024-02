“Stai zitto, non buttare mer*a. Almeno le pa**e..”, paroloni tra Lo e Todaro ad Amici

In alto il litigio tra Lo, Todaro e Celentano

Quasi sul finire della puntata di Amici andata in onda domeinca 25 febbraio, gli insegnanti di canto sono stati i protagonisti di un acceso botta e risposta. In particolar modo Emanuel Lo e Raimondo Todaro non se le sono mandate a dire. Cos'è accaduto di preciso?

Il litigio tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro

Emanuel Lo dà un compito e Nicholas. Maria De Filippi, prima di far esibire il ballerino, legge le parole del compagno di Giorgia: “Sei migliorato sì, ma non sei ancora sufficiente. Siamo vicini al serale, vedo tanto talento nella scuola e ogni maglia rimasta ha un suo peso. Per questo ti assegno un compito sul tuo stile ma lavorando su elementi tecnici che non utilizzi mai”. Nichola si esibisce e poi chiede al ragazzo un autocritica. “In prova era venuto meglio ma a settembre non lo avrei fatto così”, dice Nicholas.

“La felicità rispetto al miglioramento che vedi ci può stare, ma secondo me questo era un compito portato sotto la sufficienza. Di tanto. Tu sei entrato qui nella categoria 'modern'. Lì ci sono elementi che non possono mancare. Per me tu puoi fare questo lavoro ma non oggi. Per me non sei pronto. Hai bisogno di tanto tempo”, dice Lo. “Io non so cosa fare – replica Nicholas -. Più di questo non so. Grazie per il compito, ma non credo che il movimento come ha detto lei sia scadente”. “Dammi del tu, mi sento più a mio agio. Grazie. Comunque ‘scadente’ sì, rispetto a quello che può fare un ballerino. Magari era forte però ecco, un livello troppo basso”, ribadisce Emanuel Lo.

Allora Todaro interiviene: “Penso che a volte confondiamo i ragazzi. Ricordo la maestra che diceva di non far mettere in coreografia cose che non si sanno fare”. “Ho capito ma io mi inca**o perché tu, che sei il suo tutor, avresti dovuto farlo lavorare anche su altre parti. Io non ho visto queste cose". De Filippi chiede un parere della maestra di classico: "Ma di cosa stiamo parlando? È evidente che il ragazzo è migliorato ma non è pronto. Tutti possiamo fare i ballerini, ma dipende come lo facciamo. Ovviamente do ragione a Emanuel”.

"I professionisti lo aiutano" e scoppia la lite

Emanuel Lo di nuovo: “i professionisti lavorano bene ma dal punto di visto coreografico lo aiutano”. Celentano di nuovo: “Guarda Emanuel che tu con Kumo hai fatto lo stesso”. Di nuovo Nicholas: “Io penso che noi abbiamo lavorato tanto e più di questo.. non lo so”. “Buttare meéda sul lavoro dei colleghi non è mai bello. Stai zitto”, dice durissimo Todaro a Lo. Quest'ultimo risponde: “Stai zitto? Modera le parole. Non sto buttando me*da. Ho detto che tu non ti sei accorto, non essendo la tua coreografia, di quello di cui avrebbe bisogno Nicholas”.

L'insegnante di latino americano insiste: “Ma almeno le pa**e di dire una cosa e poi ribadirla.. - dice Todaro -. Posso finire una frase? O ti è venuta la celentanite? Tu pensi che io vado a dire ai professionisti di non mettere cose nelle coreografie perché altrimenti sono difficili? I professionnisti sanno benissimo che non è così. Vuoi dire che sono incompetente? ”. Maria di nuovo: "Penso che Emanuel intendesse dire che poteva lavorare su ciò in cui è meno forte”. Todaro conclude: “Lui lo fa, quando alle 7.30 c’è classico ci va alle 7. Forse non vi ricordate com’è entrato a settembre. Rivederemo il video dell'ammissione".