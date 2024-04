Amici, lite furiosa tra Lo e Celentano: "Lo dici a tua sorella". Interviene Maria (video)

In alto il video del litigio

Sabato 13 aprile, su Canale 5 in prima serata va in onda Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata si accende immediatamente, con una pesante lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. La conduttrice legge la lettera di Emanuel Lo rivolta a Marisol, ballerina della Celentano. "Ti ho vista ballare con grandi linee ma mai espoldendo. Dopo 6 mesi mi viene da pensare che il 60% che hai fatto vedere è il tuo massimo. Spero di no. Durante l’anno avete improvvisato ma le tue semper enza racconto e sempre con i soliti moviemtni. Per questo la sfida contro sofia che lascia spazioal sentimento e alla conoscenza del proprio corpo.

La lite

Il guanto viene accettato. Celentano tuona: "Vorrei dire che Lo è rimasto all’inizio del pomeridiano. Saper improvvisare non vuol dire necessariamente essere un bravo ballerino o no. Mi domando come mai, come primo guanto a Marisol, hai scelto l’improvvisazione, forse è l’unico spazio in cui hai una minima chance". Lui replica: "Stiamo facendo vedere delle ragazze bravissime e bellissime, perché hai questa paura? L’improvvisazione, per tua conoscenza.."

Celentano durissima: "Per tua conoscenza lo dici a tua sorella.. Io le conoscenze ce l’ho e molto approfondite, parlo di danza". Interviene Maria De Filippi: "Lo dici a tua sorella?", e ride. Lo replica: "La gente non ha capito dell’improvvisazione. Noi stiamo facendo un programma per il pubblico, non per te. Tu stai sminuendo l’improvvisazione". La maesta di nuovo: "Io non devo avere te che mi spieghi come si fa l’improvvisazione. Io ho detto una grande verità. Non ho voglia di seguire la spiegazioncina del maestrino".

Emanuel Lo di nuovo: "Te l’ho detto l’anno scorso e lo ripeto: queste sono cose ignoranti da dire". Celentano conclude dicendo che l'ignorante è lui. Quindi Giuseppe Giufrè prende la parola e dice: "L'improvvisazione a volte serve tantissimo; a volte quando lavoro all’estero e conosco un coreografo, magari mi chiede subito di fare l’improvvisazione. Mi avete dato entrambe la vostra improvvisazione, io ho preferito Sofia".