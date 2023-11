Emanuel Lo stronca Nicholas: "Senza quella cosa non saresti ad Amici". Interviene Maria De Filippi

In alto il video con Nicholas protagonista

Durante la puntata di Amici andata in onda oggi 26 novembre, Nicholas ha dovuto portare avanti il compito che gli era stato assegnato dalla maestra Celentano. Un compito "piccante" che, secondo la maestra, non ha avuto l'effetto sperato. Da qui è nata una grande discussione, nella quale sono intervenuti anche Emanuel Lo, Raimondo Todaro e la conduttrice Maria De Filippi. Cos'è accaduto di preciso?

Le parole di Emanuel Lo

Dopo l'esibizione, Celentano commenta: “Per me sensualità non pervenuta, l’ho trovato molto patatone a livello di viso. A livello di tecnica non c’era nulla, non l’ho trovato assolutamente convincente. Proprio bambino, eppure ha 22 anni. Menomale che ha quel fisico, altrimenti..”. Raimondo Todaro: “Può rispondere la Pettinelli?”. Allora l'insegnante di canto: “Io l’ho trovato fighissimo. Non entro nel merito della danza”. Zerbi scherza: “Bella patata e bel patatone”. Il ballerino interviene: “La sensualità è una cosa molto soggettiva”.

Emanuel: “Qui parliamo di danza, la sensualità è veramente difficile non farla cadere nel volgare. Non ho trovato quella sensualità che la danza richiede, poi sei molto bello e tutto quanto”. “Ogni volta mi dite che sono bello ma andiamo avanti”, dice il danzatore. Emanuel non ci sta: “Mi vuoi scrivere un copione?”. “Secondo me, se non avessi quel fisico, non saresti entrato nella scuola di Amici. Questa è la verità”, dice Lo. Che poi aggiunge: “Hai il fisico per fare il ballerino quindi goditela”.

L'intervento di Maria De Filippi

Todaro non ci sta: “Certo che dire tu sei qui solo perché sei bello… che commento”. Maria interviene: “Quello che ho capito io è che sei bello per ballare, io ho capito questo”. Lo puntualizza: “È un complimento da una parte, ma se Nicholas non avesse il supporto fisico non lo avresti preso”. Todaro ribatte: “Ha più carisma e personalità di tutti quanti. Salta meglio di tutti”. Lo: “Salta meglio di tutti? Ora me ne vado. Ma che stai dicendo. Stiamo parlando di un’altra cosa. Stai spostando l’attenzione”. “Ogni volta che faccio un’esibizione si parla solo di quello”, conclude il ragazzo. Infine Todaro: “Prima hai fatto la sfida e tutto il pubblico era con te”.