Amici, Holy Francisco non convince Emma e se la prende. Lei: "Era solo un consiglio"

In alto il video dell'esibizione di Holy Francisco

Si sta tenendo in queste ore su Canale 5 la quarta puntata della 23esima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. A giudicare i ragazzi ci sono Sergio Bernal Alfonso per la danza ed Emma per il canto. E, giustamente, la cantante esprime il proprio giudizio. Lil Jolie le è piaciuta particolarmente, Sarah anche (considerando la sua giovane età). Holy Francisco, invece, non l'ha convinta molto. La sua interpretazione di "Oroscopo" di Calcutta è stata imprecisa.

Emma quindi commenta: “Sei uno a cui piace muoversi tanto, ma occhio al respiro e all’intonazione. Il movimento del corpo deve comunque rimanere incollato al sound” . “Imparerà, lui ha un suo modo espressivo, vive le canzoni in una certa maniera. Certo, non canterà come Mew, ma almeno sei diverso da tutte le altre voci”, dice Pettinelli. Holy Francisco sembra prendersela, non è contento. “Io ti ho detto che hai una tua personalità però, sto qua, ti dico quello che penso da cantante. Sono le stesse che 14 anni fa dicevano a me e mi sono servite. Il mio era solo un consiglio, non un giudizio”, aggiunge allora Emma. Rudy è d'accordo con lei: “Emma ha fatto un quadro perfetto. Della respirazione avevamo parlato la scorsa settimana. Quello che ti ha detto Emma è esattamente ciò che avevo scritto io. Se tu decidi di muoverti, fallo a ritmo. Già sei carente con il canto..”. Poi Emma manda un bacio all'allievo di Amici.

Maria De Filippi invita Holy Francisco a dire la verità

Più tardi, mostrando Holy Francisco ultimo in classifica, anche Maria De Filippi decide di intervenire. Chiede al ragazzo cos'abbia, lui dice che era uscito un attimo dallo studio solo per andare al bagno. Ma Maria non ci crede e lo invita a parlare senza vergogna. Quindi lui ammette: "Io avevo detto che il pezzo non era.. avrei preferito steccare altro invece di una cosa che non sentivo mia. Poi alla fine è una puntata, so che le classifiche vanno e vengono. Da domani si lavorerà, questo è sempre il mio mood”.

Lorella Cuccarini non ci sta: “Dovete trovare un modo di affrontare anche quello che non è nella vostra comfort zone”. Pettinelli non ha dubbi: “Se tu avessi cantato le altre canzoni sarebbe stato peggio. Invece di perdere tempo a dire che non ti piaceva, avresti ottenuto un risultato migliore lavorandoci da subito”. Holy: “Posso dire una cosa? Io l’ho lavorata”. Ma le chiacchiere stanno a zero. C'è da rimboccarsi le maniche e studiare.