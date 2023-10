Amici, Emma a Maria De Filippi: "Se sono quella che sono, lo devo a te" e si abbracciano

In alto il video dell'esibizione di Emma

Tra gli ospiti della puntata di Amici andata in onda oggi 15 ottobre c'è stata anche Emma Marrone, o semplicemente Emma. L'ex vincitrice del talent show di Canale 5 ha giudicato gli allievi di canto stilando la sua classifica personale, su cui sicuramente influisce il proprio gusto personale ma che è, di fatto, insindacabile. Non sono mancati i contrasti, specialalmente un cantante è sembrato infastidito e, con poca umiltà, ha confessato di non essere stato all'altezza della prova poiché il pezzo non era nelle sue corde.

Da una parte Emma e Rudy Zerbi lo hanno invitato a concentrarsi sul respiro e sull'intonazione, limitando i movimenti. Dall'altra, invece, Anna Pettinelli gli ha consigliato di concentrarsi di più sul lavoro lamentandosi di meno. Anche Lorella Cuccarini è stata dello stesso avviso, affermando che si debba uscire dalla propria zona confortevole. Ad ogni modo la puntata è proseguita e, ad un certo punto, la presentatrice ha invitato Emma ad esibirsi sulle note di "Iniziamo dalla fine", l'ultimo singolo estratto da "Souvenir", l'album della cantante appena uscito e contenente 9 brani (tra cui uno - "Intervallo" - molto toccante).

A fine esibizione la conduttrice ha presentato il prodotto discografico di Emma, ripetendo anche le date del suo tour. Quindi Emma, riconoscente, ha detto: "È bello ritornare, soprattutto per stare in mezzo alle persone alle quali devo molto di quello che è successo in questi anni. Sono sempre emozionata e contenta di essere qui. Signori (dice guardando gli allievi, ndr) questa donna ascoltatela perché c'è veramente da imparare. Se sono quella che sono lo devo sempre a te". Poi il lungo abbraccio, gli applausi e i saluti. Umiltà e riconoscenza, a distanza di anni. Molti allievi di oggi avrebbero solo da imparare.