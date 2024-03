Amici, Petit troppo geloso? Emma: "Un po' di apertura mentale"

In alto il video con l'episodio in questione

Durante la puntata di Amici andata in onda oggi domenica 3 marzo, sono state diverse le dinamiche che hanno intrattenuto i telespettatori e il pubblico presente negli studi. Tra queste anche una riguardante Petit, Marisol ed Emma Marrone (presente in qualità sia di ospite che di giudice). Cos'è accaduto nei dettagli?

Il gesto di Mairisol

Tra gli allievi che si esibiscono c'è, logicamente, anche Marisol. La ballerina danza sulle note di "Dance the night", coreografia in cui esce tutta la sua sensualità. All'inizio, scendendo dai gradini, si avvicina al banco di Nicholas e gli fa una carezza. Petit (fidanzato di Marisol) lo nota e il suo amico Giovanni gli mette la mano davanti agli occhi, come a dire: "Meglio che non vedi" e sbottano a ridere. Maria poi si avvicina ad Emma e le sussurra qualcosa all'orecchio.

Il commento di Emma

Una volta terminata l'esibizione, Maria De Filippi chiede ai ragazzi cosa sia accaduto. Prima, però, domanda a Marisol di ripetere la coreografia: "Tu scendi le scale, dai due gradini, ti giri verso Nicholas e cosa fai? Ok.. a quel punto Gaia si gira verso Petit, Giovanni parla con Petit". "Ieri alle prove Petit già si era alterato un po' e io mi sono girata per vedere la sua reazione". Risate in studio.

Maria: "Ma è una coreografia..". Petit: "Scherzo, lo so. Stavo ridendo". La conduttrice: "Ti ho beccato io che eri storto e ti ha beccato pure Emma eh". Allora la cantante: "Beh stai inca**ato da tutta la puntata. Non ho capito se per il tuo pezzo.. stai nero. Ah.. dai rega un po' di modernità, mi raccomando. Speriamo nelle giovani generazioni in un po' di apertura mentale, dai", in riferimento alla gelosia di Petit. Tutti a ridere e poi avanti con la puntata.