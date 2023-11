Amici, Enrico Nigiotti canta il brano dedicato ai figli: Zerbi e gli allievi in lacrime

In alto il video dell'esibizione di Nigiotti

È appena terminata la puntata domenicale di Amici, andata in oggi 5 novembre. Le anticipazioni che Today aveva riportato si sono rivelate anche questa volta azzeccate. Tra le informazioni preventivamente comunicate c'era anche quella di Enrico Nigiotti ospite. Il cantante toscano, classe 1987, è entrato nello studio tra gli applausi del pubblico. "Sei diventato papà?", esordisce la conduttrice Maria De Filippi. "Sì, doppio. Sono contento", risponde lui.

Poi insieme ricordano di quando Nigiotti partecipò al talent di Canale5: "Lui si ritirò per amore", ricorda De Filippi. "Un grande gesto di amore che viene ricordato ancora nei libri della storia di Amici", aggiunge Zerbi. Allora la conduttrice: "Mi ricordo che ad un certo punto ero seduta per terra nello studio a cercare di convincerlo ma non c'era verso. Era partito l'embolo. Comunque poi è andato tutto bene. Quando le cose devono andare prima o poi vanno".

Le lacrime di Rudy durante l'esibizione di Enrico Nigiotti

Quindi Nigiotti inizia ad esibirsi sulle note del nuovo brano "Ninnananna". Sul led, dietro di lui, scorrono alcune toccanti immagini tra cui quelle che ritraggono i suoi dolcissimi figli, frutto dell'amore con la compagna Giulia Diana. I bimbi, nati lo scorso 13 marzo, sono due gemelli: Maso e Duccio. Mentre Nigiotti canta, Rudy Zerbi è in lacrime. Ma anche Holden e Stella sembrano molto coinvolti emotivamente. "Bellissimo pezzo, hai commosso tutti", dice De Filippi. Poi le date del tour e il saluto al pubblico. Un momento che sicuramente rimarrà impresso nella mente e nel cuore del cantante.