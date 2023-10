Amici, Ezio contro i compagni: "Tutti in competizione, non ci sono amicizie vere". Loro reagiscono male: il video

In alto il video delle reazioni degli allievi di Amici alle parole di Ezio

Dopo la puntata del pomeridiano andata in onda ieri 1 ottobre, Ezio è stato il protagonista di un lungo sfogo che ha coinvolto non solo se stesso e il proprio percorso, ma anche i compagni. Tanto da ipotizzare di voler lasciare la scuola. Dopo le critiche di Rudy Zerbi, infatti, il cantante sembra aver rimesso tutto in discussione. Al centro del suo malessere, ci sarebbero anche delle incomprensioni con gli altri allievi della scuola più famosa della tv italiana.



“Forse convivere mi stressa - ha detto lui -. Cerco di farmi i ca**i miei per non litigare. Qui non ci sono amicizie vere, qui ognuno è in competizione con l’altro. Io paradossalmente non so se questo contesto qua possa far uscire il vero me, se qui posso essere valorizzato. Se fosse stato un altro contesto avrei mandato affan***o mezza casa. Io voglio avere i miei spazi, capito?”. La sua insegnante, Anna Pettinelli, allora ha detto: “Tu parli di convivenza, non ti fa piacere stare in casetta? Qui siamo alla resa dei conti, fammi capire. Stai parlando di falsità, devi risolvere questo problema altrimenti non starai mai bene”. “Per me qui è un clima nuovo. Io non sono così sicuro di me, ho una personalità molto diversa dagli altri, anche sul palco – ha detto Ezio -. Io mi metto in competizione con gli altri sì, ma in maniera sana”.



Più tardi i compagni hanno avuto la possibilità di vedere il filmato con le parole di Ezio. Come hanno reagito? Male, ed è comprensibile. "Non siamo per niente d’accordo”, hanno detto. Mida in particolare: “Dato che noi tutti ora sappiamo questa cosa, ti conviene, anche in sede privata, parlare con i diretti interessati”. Allora Ezio ha tirato indietro la mano: “Non ho dei nomi, diciamo che secondo me c'è una parte di falsità in ognuno di noi”. Kumo ha tuonato: “Stai proiettando un tuo problema interno, perché non riesci ad aprirti, verso gli altri. Fosse per te manderesti affanc**o mezza casa, ma ti sei aperto con tutta la casa? Secondo me solo con Gaia”. Lil Jolie, amareggiata, infine ha aggiunto: “Io sinceramente sono una persona molto chiusa quando non viene stimolata e qui mi sento molto stimolata dalle persone con cui ho legato. Sono felice di aver conosciuto persone qua dentro. Mi sento mancata di rispetto (da Ezio, ndr), tutto qua”.