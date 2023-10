Amici, un allievo minaccia di lasciare la scuola: "Sono stato un cogl**ne", di chi si tratta (video)

In alto il video dello sfogo di Ezio

È andata in onda ieri 1 ottobre la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Il talent, giunto alla 23esima edizione, sta entrnando nel vivo. E così non mancano anche i primi dissapori e le prime delusioni. È il caso di Sarah ma anche, anzi soprattutto, di Ezio, fortemente criticato da Rudy Zerbi. L'allievo è addirittura arrivato ad ipotizzare la possibilità di lasciare tutto. A dire il vero, dalle parole pronunciate, è sembrata un'ipotesi piuttosto concreta.

“Me ne vado, me ne voglio andare. Questo non è il posto per me. A parte che io sono stato proprio un cogl**ne a non rispondere a Rudy. Me ne vado a testa alta”, ha affermato. “Se te ne vai sei un cogl**ne - ha risposto Holden -. Devi dimostrargli che ha torto. Se vai via adesso non è a testa alta, significa che alla prima critica te ne stai andando. Se veramente credi che questo posto non sia per te, ti conviene che ti prendi tutta la giornata per pensare”. Quindi il ragazzo ha espresso il desiderio di parlare con la professoressa Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli: "O stai qui dentro in una certa maniera oppure prendi la porta e vai via"

Entrato in aula, Pettinelli ha cercato di rassicurarlo: “Siediti, che ne parliamo un po’. In casetta hai detto delle cose, voglio capire che succede. Mandatemi il filmato di Ezio”, ha detto lei. Ecco lo sfogo di Ezio insieme a Mida, dove quest’ultimo gli diceva: “Spero che tu sia forte”. Ezio: “Anche se io dovessi fare la scelta di andarmene non è un fatto di essere debole in quel caso. Certo, in questo momento andare via potrebbe sembrare una sconfitta”. “Forse convivere mi stressa - ha detto il cantante in un secondo momento -. Cerco di farmi i ca**i miei per non litigare. Io voglio avere i miei spazi, capito?”.

Pettinelli allora ha provato ancora a rincuorarlo: “Tu parli di convivenza, non ti fa piacere stare in casetta? Qui siamo alla resa dei conti, fammi capire. Devi risolvere questo problema altrimenti non starai mai bene”. “Per me qui è un clima nuovo. Io non sono così sicuro di me sul palco, ho una personalità molto diversa dagli altri - ha detto Ezio -. Io mi metto in competizione con gli altri sì, ma in maniera sana”. “Decidi Ezio, devi decidere. O stai qui dentro in una certa maniera o prendi la porta e vai via. Vedi che puoi fare”, ha concluso Pettinelli.