Amici, Ezio non può cantare a causa di un provvedimento disciplinare: ecco cosa ha fatto

In alto le riflessioni di Ezio

Un'altra settimana è cominciata e così anche gli allievi di Amici affrontano nuove sfide. In realtà, chi ha seguito le vicenda del programma sa bene che la puntata del daytime andata in onda il 16 ottobre è stata in parte la continuazione della puntata del pomeridiano di domenica. Questo perché le dinamiche e le sfide sono state numerose e, di conseguenza, si è prolungata la puntata (ma senza Maria De Filippi). Un fatto che accade spesso, ma questa volta in particolar modo.

A restare fuori dalla puntata di lunedì, dunque, il compito dato ad Ezio, cantante di Anna Pettinelli che fin da subito si è fatto riconoscere per il carattere spigoloso. Non solo. Durante una puntata della settimna scorsa, è anche uscito fuori che non si curerebbe molto della pulizia e dell'igiene della casa. 16 allievi su 19 lo hanno indicato come il più pigro e dunque che si impegna poco nelle faccende domestiche.

Ezio: "Questo posto non fa per me"

Per questo motivo è stato preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti: non si è potuto esibire nella puntata del pomeridiano, andato in onda domenica 15 ottobre. Lorella Cuccarini ha spiegato: "Ezio non ha partecipato alla gara insieme a tutti gli altri perché è stato indicato a maggioranza dai suoi compagni per il disordine in casa". Anna Pettinelli senza parole: "Ezio.. non cantare in puntata è una cosa che fa male a te. Io spero che tu abbia capito la lezione ma sappi che sei attenzionato".

Il ragazzo quindi si è scusato, poi ha iniziato a cantare "Magnifico", il brano di Francesca Michielin e Fedez. Al termine dell'esibizione - tra l'altro interrotta poiché aveva dimenticato le parole - Ezio ha aggiunto: "Chiedo scusa a tutti se ho sbagliato". "Per me è sufficiente", ha detto Pettinelli. Rudy Zerbi, neanche a dirlo, lo ha bocciato totalmente. Successivamente, in casetta, l'allievo si è sfogato con Kumo dicendo: "Anna Pettinelli mi ha dato 6, ha detto sufficiente.. non sapeva neanche lei che ca**o dirmi. Io qui mi sto facendo conoscere per tutto quello che non sono. Penso che questo posto non fa per me".