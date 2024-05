Amici, la festa dopo la finale: cosa è successo al party blindatissimo

È stata una lunga notte per Sarah Toscano e gli altri finalisti di Amici. Finita la puntata la vincitrice e gli altri allievi della scuola hanno festeggiato quasi fino all'alba nello studio del pomeridiano, insieme a tutta la squadra del programma che anche quest'anno ha chiuso con numeri da capogiro.

Al party - blindatissimo - c'erano tutti i ragazzi e anche qualcuno dei professori, tra cui Raimondo Todaro. La coppa sotto la consolle del dj e tutti intorno a ballare e cantare. Mida ha animato la festa, richiamando poi l'attenzione per complimentarsi ancora con Sarah: "Fermi tutti, voglio dire una cosa - si vede in uno dei video pubblicati sui social - Adesso vorrei un casino per Sarah, una ragazza umile, brava, che ha vinto meritatamente". A cantare i loro singoli anche Holden, Petit e ovviamente la vincitrice.

Messa da parte la tensione per la finalissima, i ragazzi si sono divertiti e hanno concluso così la loro splendida avventura. Da oggi ne inizia una nuova, ognuno per la sua strada, ma quella percorsa insieme finora non la dimenticheranno mai. E la festa di questa notte è stato il modo migliore per celebrarla.

Mida: -“Vorrei un casino al mio tre per Sarah”



