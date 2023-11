Amici, chi è la fidanzata di Holden?

La fase pomeridiana di Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione, è ormai decollata già da un po'. Il programma, che continua a intrattenere un vasto pubblico, quest'anno vede partecipare diversi talenti. Forse più degli anni passati, come sottolineato di recente anche da Tommaso Paradiso, giudice dell'ultima gara canto andata in onda la scorsa domenica. Tra loro c'è sicuramente Holden, che con "Dimmi che non è un addio" sta scalando le classifiche. Il brano, un'intensa ballad che racconta di un amore al capolinea, arriva dritto al cuore. Così come la voce del giovane cantante 23enne. Cresce, dunque, la popolarità del cantante e, di conseguenza, anche la curiosità nei suoi confronti. Una domanda, riguardante la sua vita privata, sta serpeggiando tra i più curiosi: Holden è fidanzato? Se sì, chi è la ragazza che gli fa battere il cuore? Ecco cosa si sa.

Chi è la fidanzata (presunta) di Holden

Difficile sapere se Holden sia fidanzato o meno. Il ragazzo, infatti, pare non essersi mai esposto su questo pubblicamente. Tuttavia sul web (su Twitter/X in particolar mod), sta circolando il nome di una presunta ragazza con cui Holden sarebbe fidanzato. Chi è? Fashion stylist, di Roma come lui e che segue il cantante su Instagram. Anche lui ricambia il follow. "Quanto è bella oddio", "Che bona pazzesca", "Ma è bellissima", sono alcuni dei commenti su Twitter, sotto alle foto della ragazza. Ma come si chiama? Il suo nome è Chiara: bionda, occhi azzurri, appare anche in un post pubblicato da Holden il 25 agosto 2022. Sarà veramente lei la fidanzata di Holden?

Quello che è certo, invece, è che Holden ha avuto una storia d'amore con un volto già noto agli assidui frequentatori dei social. Si tratta di Cecilia Cantarano, creator romana, famosa per la spiccata ironia, ma anche per saper affrontare temi delicati con garbo e allo stesso tempo leggerezza. Intervistata da Today, Cecilia ha recentemente parlanto di Holden. Tra i due, ormai, è finita da un po'. Non è da escludere, quindi, che il cuore del cantante sia tornato a battere ma per un'altra ragazza. Forse, proprio per Chiara.