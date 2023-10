Amici, Maria De Filippi spiazza un allievo: "Elena D'Amario è fidanzata". Lui replica così

In alto il video dell'esibizione con Elena D'Amario



1 ottobre, su Canale 5 va in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici, il programma tv condotto da Maria De Filippi. Gli allievi di ballo si trovano a dover sostenere una gara per niente facile, basata sull'improvvisazione. A doverla affrontare sono Marisol, Gaia ed Elia. Proprio quest'ultimo è stato protagonista di un siparietto simpatico che ha visto intervenire anche la presentatrice.



Elia doveva improvvisare tenendo conto del titolo dell'esibizione: "Le tre stagioni dell'amore - pazzo d'amore" e, giustamente, ha intepretato il personaggio a 360 gradi. La ciliegina sulla torta è arrivata nel finale, ovvero quando Elia è "salito sopra" ad Elena. Il tutto, non servirebbe neanche a sottolinearlo, all'interno della coreografia. Tutti esterrefatti. "Emanuel (Lo ,ndr) che dici?", ha chiesto la presentatrice. Allora l'insegnante: "Beh, il finale era molto comprensibile, Si è capito no? È arrivato sicuramente al punto".



Quindi De Filippi ha dato parola alla professionista, che ha commentato ridendo: "Era pazzo d'amore". Allora la conduttrice: "Vorrei dirti (ad Elia, ndr) che Elena è fidanzatissima". Quindi Elia, forse un po' risentito, ha replicato: "Vabbè anche io". "Ah anche tu, ok!", ha infine concluso Maria. Ad ogni modo la grande passione non è bastata per superare la prova che, invece, è stata vinta da Marisol.



Ma sapete chi è il fidanzato di Elena D'Amario? Si tratta di un volto conosciuto. Il suo nome è Massimiliano Caiazzo, l'attore napoletano classe 1996, famoso per interpretare il ruolo di Carmine in "Mare Fuori". Elena, invece, classe 1990, è una ballerina e coreografa ormai di successo. Dalla sua partecipazione alla nona edizione di Amici, si è fatta conoscere non solo in Italia, ma anche all'estero.