Amici, ballerina colta di sorpresa: "Sto tremando". Interviene Maria De Filippi

In alto il video di Gaia che accede al serale

Durante la puntata di Amici in onda domenica 11 febbraio, una nuova ballerina - dopo Dustin - ha avuto la possibilità di accedere al serale. No, non è Marisol come potrebbe pensare qualcuno, bensì Gaia. Ma è stata la modalità - sui generis - con cui ciò è accaduto a rendere tutto speciale. La ballerina, infatti, non si trovava in studio insieme agli altri allievi, a causa di un problema fisico. I fatti.

Il siparietto con Maria e Gaia

“Oggi Gaia non c’è perché accusa ancora il dolore dopo che si è fatta male, Raimondo invece ci vuole parlare. Possiamo collegarci con lei e farla venire. Gaia mi senti? Come stai?”, chiede De Filippi. Gaia: “Così e così.. con il ghiaccio sul ginocchio e la tisana in mano. Maria ma mi sentono tutti?”. “Non è un rppboelma non dici mai cose che non possono andare in onda - le parole di Maria De Filippi -. Senti, le scarpe dove le hai? O le ciabatte.. mettiti un ghiacchetto, devi venire in studio perché Raimondo Todaro vuole parlarti”.

Gaia va verso lo studio e dice tra sé e sé: “Questo è strano”. Maria interviene: “Loro di solito si muovono senza la telecamere in faccia”. “Per 20 metri ci sta mettendo un’ora e un quarto”, commenta Pettinelli. “Sicuramente c’è l’operatore con la camera in spalla, lei va piano per quello”, risponde la conduttrice. “Ansia?”, domanda De Filippi. “Sì, molta. Non sto capendo, mi sto sentendo tipo male. Mi fa male lo stomaco. Non corro perché ho un po’ di dolore. Ma cosa sta succedendo?”, chiede Gaia.

Entra in studio e Raimondo Todaro prende al parola: “Allora, visto che non puoi ballare volevo fare il punto della situazione e tirare le somme del tuo percorso. Sai quanto ho voluto prenderti perché ho sempre creduto nel tuo potenziale, nononstante a settembre non fossi proprio pronta. Abbiamo lavorato tanto, un sacco, in sala ti sei fatta pianti tutti i giorni. Sei cresciuta, hai affrontato le tue paure. Io oggi vedo una Gaia diversa, più consapevole. È un periodo un po’ così perché sei ferma ma io non ho bisogno di vederti ballare perché credo che splednerai su quel palco, al serale”.

L'emozione dell'allieva

La ragazza non ci crede e sbotta a piangere: “Maria, posso abbracciarti?”. La conduttrice con dolcezza acconsente e afferma: “Sei la seconda allieva del serale”. Lei ammette: “Sto tremando”. “Se la consoco un po’ era convinta che la mandassi casa”, dice il maestro. Infine Gaia conclude: “Stavo ascoltando la musica, pensavo di aver sognato la tua voce. Ho detto ‘non è possibile’. Dico due parole: non me l’aspettavo proprio, niente.. io ti voglio solo ringraziare perché grazie a te mi è cambiata completamente la vita”, dice a Todaro e si abbracciano.