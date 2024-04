Amici, l'annuncio shock di Maria: "Ti devi ritirare, non balli più". Chi è l'allieva

In alto il video con l'annuncio di Maria De Filippi, puntata 10 aprile 2024

“Lo sai, no? Gaia.. speravo avessi capito. Mi sarebbe risultato meno faticoso. Sei andata a fare una visita, no?”. Sono queste le prime parole di Maria De Filippi in collegamento con la casetta dove soggiornano gli allievi di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla fase finale. Purtroppo una ballerina, a seguito di un infortunio, deve lasciare il programma. Un fatto, questo, già avvenuto in passato. Non solo, spesso ha anche “portato fortuna”, come nel caso di Mattia Zenzola e Andreas Muller che poi, nelle edizioni subito successive, hanno vinto. Ma certamente adesso è lo sconforto a prendere il sopravvento.

Le parole di Maria De Filippi

“No Maria, non me lo dire”, replica la ragazza scoppiando poi a piangere. La conduttrice: “Quello che hai comporta che tu stia ferma per 3 settimane. Non c’è nessuna operazione però devi stare ferma 3 settimane. Questo diventa incompatibile con una gara”.

La ballerina piange disperatamente. Insieme a lei anche gli altri allievi. “Nella vita di un ballerino, di un atleta che usa il proprio corpo, questo può capitare. Succede e noi non possiamo far finta di niente. Credimi. Non so se questo può esserti di consolazione: immagino che il prossimo anno questo ci sarà e tu sarai una di queste allieve. So che ora non è di grande conforto, però..”.

“Non me ne voglio andare, Maria”, dice lei. “Se vuoi ti tengo qua - dice la presentatrice, nella puntata del daytime di ieri 10 aprile -. Non ti posso più far ballare Gaia. Non sei eliminata. Semplicemente devi stare ferma e non puoi più ballare, ti devi ritirare”. "Posso passare qui il mio compleano?”, chiede lei. Allora la conduttrice: “Sì, però non balli più”.

La proposta per Gaia: può rimanere, ma..

Todaro e Pettinelli la convocano e ci parlano. Insieme a lei ci sono anche le compagne Martina e Lil Jolie. I professori dicono: “Siamo qui, sappiamo che hai parlato con Maria e che devi stare ferma 3 settimane. Bisogna ritirarsi. Ho pensato a una soluzione, ne ho già parlato con Anna ed è d’accordo ma volevamo parlare con voi. Una cosa è già stata fatta tanti anni fa ad Amici. Sarebbe trovare una ragazza che balli al posto tuo finché non ti rimetti. Lei balla al posto tuo, se dura tre puntate e tu ti rimetti in tempo, ritorno in gara tu. Se, invece, viene eliminata, in automatico.. come se ballassi tu. Questo ti darebbe la possibilità di rimanere qui e di curarti. L’alternativa è andare a casa domani mattina, così abbiamo una speranza”.

La ragazza è dubbiosa e chiede alle compagne: “Voi che dite? Non lo so, è strano. Poi questa persona deve avere questo peso, se poi viene eliminata vengo eliminata anche io. Scusatemi, sono un po’.. turbata”. Pettinelli: “Però pensa che così dai anche una mano alla squadra, altrimenti rimarrebbero in due. Comunque poi la scelta dev’essere tua. Andate in casetta e pensateci su”. La ballerina preferisce decidere subito: “Sono contenta di questa opportunità, se andassi in casetta penserei ad altre 200mila cose. Pensiamo al momento, facciamo così. Anche perché sì, magari mi riprendo prima..”. Lil Jolie piange e poi tutte e tre si abbracciano.