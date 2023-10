Amici, Giorgia entra in studio ma Emanuel Lo non si alza: "C'è un motivo". Poi il bacio. Il video

In alto il video dell'ingresso di Giorgia nello studio di Amici

In queste ore su Canale 5 sta andando in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. A giudicare i cantanti (come già riportato nelle anticipazioni) è arrivata Giorgia, una delle voci più belle del panorama musicale italiano (e non solo). L'artista, appena entrata in studio, è stata accolta con un forte abbraccio da Maria De Filippi. Tutti in piedi per lei, lo studio è andato in visiblio. Ma c'è qualcuno che non si è alzato: Emanuel Lo. Incredibile ma vero, proprio l'uomo che le è accanto da 20 anni non si è voluto alzare dalla sedia. Anzi, non ha potuto. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso.

Perché Emanuel Lo non si è alzato dalla sedia

“Ho visto Raimondo che lo alzava, lui era rimasto seduto”, ha detto De Filippi. Allora Lo: “C'era un motivo Maria. C'era un motivo. Io quando la vedo mi blocco, ancora oggi, ero rimasto seduto, pietrificato”. Grandi risate, poi un bacio in bocca tra i due. "Questo è carino, ìquando la ved' mi blocco', ha detto", le parole della presentatrice. “Se l’era preparata, non è vero”, ha scherzato Giorgia. “No ti giuro, quante volte mi blocco davanti a te?”, ha replicato Lo. La cantante romana allora: “Vogliamo davvero parlarne qui? Grazie che mi hai invitato (a Maria, ndr), almeno lo vedo. È in casa che non mi guarda, tutto il tempo con le cuffie”. Celentano ha scherzato: “Ma che tipo di blocco?”, ha detto la maestra.

Emanuel quindi è intervenuto: “Sono blocchi emotivi”. Giorgia di nuovo: “E quindi? Non verbalizza. Invece qua.. ammazza come verbalizza”. “Non svelare niente, era una cosa tra me e te.. dovevi tenerla dentro”, ha replicato Lo. Infine Giorgia ha concluso: "Invece il figlio quando lui lo sgrida gli dice: 'Guarda che qui mica sei ad Amici'". Ancora grandi risate in studio, poi via con le gare.