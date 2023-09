Giovanni Antonacci, il figlio di Biagio (e nipote di Gianni Morandi) entra ad Amici? Ecco cosa sappiamo

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Amici di Maria de Filippi, il talent di Canale 5 giunto alla 23esima edizione. La data che i fan del programma devono segnare sul calendario è domenica 24 settembre. Dalle ore 14:00, su Canale 5. Solo in quel momento si potranno conoscere effettivamente i primi nuovi allievi della scuola più famosa della tv italiana. Intanto, come ogni anno, si rincorrono voci e indiscrezioni sui presunti protagonisti del talent. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi.

I nomi non vi suoneranno di certo nuovi. Lui è uno dei cantautori più affermati del panorama musicale italiano mentre lei è un'attrice che porta un cognome piuttosto importante. Marianna, infatti, è la figlia di Gianni Morandi e della sua prima moglie, l'attrice Laura Efrikian. Biagio e Marianna hanno avuto una storia d'amore durata nove anni e precisamente dal 1993 al 2002. Dal loro amore sono nati Paolo e Giovanni. Il primo, classe 1995, è ormai un cantautore affermato. Tra i suoi lavori ci sono, per citarne qualcuno, anche dei brani scritti per Alessandra Amoroso, Fedez, Tananai, Orietta Berti e Annalisa. Anche il fratello Giovanni condivide la passione per la musica (nascendo in una famiglia del genere, potrebbe essere altrimenti?), tuttavia non è ancora riuscito a trovare il modo per farsi conoscere dal grande pubblico. Amici potrebbe rappresentare l'occasione giusta, nel momento giusto.

Secondo quanto scrive Libero, Giovanni potrebbe sedere tra i banchi dei nuovi allievi del talent di Canale 5. Se così fosse, si tratterebbe di un altro figlio d'arte nella scuola. Prima LDA (Luca D'Alessio, figlio di Gigi), poi Angelina Mango (figlia del compianto Giuseppe Mango), la scuola di Amici ha visto partecipare concorrenti con cognomi "pesanti", i quali sono stati in grado, però, di farsi conoscere per il proprio talento e non per essere "i figli di...". Giovanni Antonacci, qualora fosse confermata la sua partecipazione, sarà in grado di fare lo stesso? Sul suo profilo Instagram - dov'è seguito attualmente da 30.000 follower - Giovanni ci ride su scrivendo nella bio proprio "Figlio di..". Eppure, a dir la verità, ha già mostrato in passato di avere del talento, indipendentemente dal cognome. Ad oggi, Giovanni Antonacci ha all'attivo già alcuni singoli. Tra questi alcuni - come "Dose" e "Sabato Seria" ft Gionny Scandal - hanno tranquillamente superato 100.000 streams su Spotify.