"Gira nudo in casa", la rivelazione durante la puntata di Amici. Maria De Filippi costretta ad intervenire

In alto il video del siparietto in questione



È andata in onda oggi 8 ottobre una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5. Sostanzialmente tutte confermate le anticipazioni che anche noi di Today.it vi avevamo fornito. Classifiche, sfide, ospiti e tanto altro durante una puntata leggera e sempre appassionante da seguire. Al centro: il talento. Che siano di ballo o di canto, tutti gli allievi hanno cercato di dare il meglio di sé. Non sono mancati dei momenti toccanti, ma anche divertenti, come quello di cui vi stiamo andando a parlare.



Tutto nasce dall'esibizione di Matthew. Il cantante ha intonato un brano di Tommaso Paradiso (ex The Giornalisti). La performance, però, non è stata delle migliori. Annalisa, che era lì per giudicare gli allievi, ha detto: "Secondo me tu hai una bella presenza e anche qualcosa di forte a livello d'interpretazione. Comunque coinvolgi. L'autogestione vocale dovrai farci un lavoro, però mi piaci molto. Non lo so, mi fai venire un po' in mente un giovane Grignani. Hai una roba rock che mi piace". Rudy Zerbi ha annuito e anche Matthew, che poi ha aggiunto: "Non ero al top oggi però the show must go on, è così".



De Filippi lo ha mandato al posto e ha mostrato la classifica. Matthew si è posizionato non molto in alto. Allora lui ha commento: "Va bene, è giusto. Non ero al top oggi, un po' di tosse, bronchiti". "Perchè? Perché non lo dici?", lo ha incalzato la presentatrice. Quindi l'allievo ha confessato: "Perchè vado in giro mezzo nudo in casa ogni giorno". "Perché gira nudo in casa. Sempre", è intervenuta Mew (con cui pare ci sia stato un certo avvicinamento). "Nudo nudo no", ha dovuto sottolineare la conduttrice. "No, no, senza maglietta", ha aggiunto l'allieva. Quindi Maria De Filippi ha concluso: "No perché sennò si pensa che.. ok". Quindi Matthew ha voluto dire: "Ne ho pagato le conseguenze. Farò di meglio la prossima volta". Sicuramente porrà più attenzione a questo aspetto. D'altronde per i cantanti, così come i ballerini, sono molto importanti la forma fisica e la salute.