Heather Parisi: "Ad Amici non ero in grado di seguire il copione". Mediaset replica con un comunicato durissimo

Era il 2018 quando Heather Parisi prese parte al serale di Amici in veste di giudice. La nota ballerina e coreografa si trovava nel programma di Maria De Filippi, nella commissione esterna insieme a Giulia Michelini e Simona Ventura, per 10 puntate. Biondo, Carmen Ferreri, Einar, Emma Muscat ma soprattutto Irama furono i concorrenti del programma tv. Adesso, a distanza di anni, Parisi si è lasciata andare ad alcune rivelazioni molto forti sul programma Mediaset, tanto che la stessa azienda è intervenuta a stretto giro garentendo che procederà per vie legali. Ecco cos'è accaduto precisamente.

Le accuse di Heather Parisi

Intervistata dal Fatto Quotidiano, Parisi ha così ricordato l'esperienza nel talent di Canale 5: "Non riesco a stare zitta, sono spontanea: per questo ho sbagliato con Amici - ha dichiarato -. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione. invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto". E ancora: "Mi è dispiaciuto moltissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce”. Quindi ha concluso, spiegando che Maria De Filippi non c'entrasse nulla: "Maria no, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo con me stessa".

La replica di Mediaset

Nel pomeriggio di oggi 5 novembre è arrivata la replica di Mediaset. Con un comunicato stampa, l'azienda di Berlusconi ha reso noto di aver "dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un'intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma 'Amici'. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento".