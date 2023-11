Amici, Holden tradito dall'ex fidanzata famosa? "Se vi dicessi con chi..": cos'è accaduto con Cecilia Cantarano

La 23esima edizione di Amici continua ad avere un ottimo riscontro in termini di pubblico e, tra i concorrenti più amati, c'è Holden. Ovvero Joseph Carta, figlio di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini. Il ragazzo, dotato di un grande talento canoro, è molto riservato sulla vita privata. Infatti, non si sa moltissimo per esempio della sua vita sentimentale. Anche se Toiday è andata a curiosare scoprendo qualcosa sulla sua presunta fidanzata attuale. Quanto al passato, è invece noto che abbia avuto una relazione con Cecilia Cantarano, famosa tiktoker romana.

Le dichiarazioni di Holden

Proprio lui, stando a quanto riportato da Biccy, avrebbe parlato della passata relazione in questi termini: "Non ho mai voluto far gossip sopra la nostra storia, né ho mai voluto condividere certe cose sui social. Ma non posso lasciare che di me si dica la qualunque o che passi un messaggio così sbagliato e lontano dalla verità, che mi dipinge come lo str*nzo della situazione che ha lasciato la ragazza tre volte addirittura quando ha avuto il Covid. Poverina. Io sono sempre stato fedele, sempre. Lei no. Questa è la verità”, avrebbe affermato lui in passato.

In merito al tradimento (presunto) il cantante avrebbe detto: "Se vi dicessi con chi (mi ha tradito, ndr) e come sono andate le cose, probabilmente verrebbe spu***nata abbastanza da farmene pentire, perché non voglio il male di nessuno ma nemmeno il mio. Oggi è l’ennesima volta che è stato superato un limite, se dovessi sentire altro, se dovessero girare ancora str**zate sul mio conto, sarà stata lei a volerlo, perché per quanto mi riguarda delle scuse basterebbero a chiudere la relazione orribile che abbiamo avuto".

Le parole di Cecilia su Holden

Come ha reagito lei, invece? Che pensiero ha sul fidanzato? Today glielo ha chiesto durante una lunga e interessante intervista. La ragazza si è limitata ad affermare: "Non seguo Amici, chiaramente so che quest'anno c'è anche lui. Non siamo rimasti in nessun rapporto, ma mi hanno detto che sta andando bene, gli faccio il mio in bocca al lupo". Lo stesso concetto lo ha ribadito anche in una recente live sui social. Nessun cenno sul tradimento che, si ricorda, rimane presunto.