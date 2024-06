Amici, Holden rivela: "L'avrei baciata" e poi si scusa. A chi si riferiva (video)

Tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Amici - il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - c'è stato sicuramente Joseph Carta, in arte Holden. Il cantante - figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini - ha dimostrato fin da subito di avere delle buone carte da giocare. Con 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e più di 13.6 milioni di streams per "Dimmi che non è un addio", il cantante sta continuando a far crescere la propria carriera. Passo dopo passo, seguito da un'ecceziona manager (Marta Donà, la stessa di Angelina Mango, Marco Mengoni).

Durante una recente intervista rilasciata a Radio Zeta, a Holden è stato chiesto chi vorrebbe baciare se avesse una sola e ultima notte a disposizione. Dopo un attimo di esitazione, Holden ha risposto: "Francesca Tocca". "Bravo, bravo, bravo, confermo tutto", ha detto uno dei conduttori. Poco dopo, su Twitter (o X), Holden ha scritto: "Raimondo scherzo". "Attento che mo ti viene sotto casa", ha ironizzato un utente sotto al post. Oppure altri commenti simili: "Tu non scherzi manco per niente, assumiti le tue responsabilità", "Non l'hai detto davvero".

I progetti di Holden

Logicamente Holden non ha parlato solo di questo ma anche di molto altro. Ospite di "Colletivo Zeta", il cantante ex Amici ha sia spiegato che con Sarah Toscano non c'è nulla ("Sono uscite un po' di foto, lo so e tutti tifano per questa coppia. Per ora non c'è nessuna storia, sto da solo". Poi ha anche parlato del nuovo EP intitolato Joseph e del singolo estratto "Randagi", oltre che del tour.

Per chi non lo sapesse, infatti, Holden il prossimo autunno farà un importante debutto. Quello dei live. La prima tappa del tour si terrà il 13 novembre a Firenze (Viper Theatre), per poi proseguire il 14 novembre a Perugia (Afterlife),il 16 novembre a Bari (Demodè Club), il 17 novembre a Napoli (Duel Club), il 19 e 20 novembre a Roma (Largo Venue), il 23 novembre a Roncade, TV (New Age Club), il 24 novembre a Bologna (Locomotiv Club), il 26 novembre a Torino (Hiroshima Mon Amour) e si concluderà con le due date di Milano (Magazzini Generali) il 28 e 29 novembre.