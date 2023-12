Amici, Holden assente al pranzo di Natale: cosa sta accadendo

In alto il video del pranzo di Natale nella casetta di Amici

Durante l'ultima puntata del daytime andata in onda prima della pausa natalizia, gli allievi di Amici hanno preso parte ad un bel pranzo natalizio. Tuttavia, i fan del programma hanno notato che un cantante era assente: Holden. L'amato talento della scuola - che sta riscuotendo successo con il nuovo inedito dal titolo Nuvola - non era presente. Ecco cos'è accaduto.

Terminate le lezioni, tutti gli allievi sono tornati in casetta e hanno trovato una lunga tavola imbandita. Cibo a volontà e tanta allegria: questi gli ingerdienti speciali. Nicholas prende la parola: "È sicuramente un Natale diverso, abbiamo cominciato questo percorso insieme. Sicuramente è bello trovarsi in questo giorni insieme, quello che auguro a tutti è che la nostra vita sia piena di questi momenti e della nostra arte".

Ci sono tutti, proprio tutti, tranne Holden. Era veramente assente o è solo sfuggito ai più? La puntata termina poco dopo che i ragazzi si sono scambiati dolci parole. E Holden in tutto questo? È stato eliminato? O cos'altro è successo?

Dov'era Holden?

Non si sa di preciso cosa sia accaduto. Quello che è certo, invece, è che il ragazzo, ad inizio puntata, è stato richiamato da Rudy Zerbi in saletta. Da solo. "Ci troviamo di fronte all'ennesimo problema, problema cover. A tutti è stato chiesto di individuarne 4, tutti lo hanno fatto tranne te", afferma Rudy. Poi continua: "Avevi individuato 4 titoli, fammi arrivare al punto. Non avere sempre questo atteggiamento che tutto il mondo sbaglia e tu sei nel giusto. Ma tu ti poni delle domande prima di scegliere dei brani?".

Holden si difende: "Ad esempio 'closer' è nella lista e rimane lì ufficialmente. 'Dubbi' di Marracash? Questo è uno dei miei pezzi preferiti, ma dipende come viene fatto il taglio. Ci danno solo 15 minuti per decidere i brani, spesso ci viene chiesto di farlo subito". Rudy: "La produzione mi dice che non avete 15 minuti ma un giorno interno e che potete usare Spotify. Perché gli altri ce la fanno e tu no? Con te c'è sempre un cavolo di problema".

Il litigio tra Holden e Rudy Zerbi

Holden sbotta: "Per me non è ok questo trattamento. I pezzi sono tutti ok". Continua il battibecco tra allievo e maestro, con quest'ultimo che afferma: "Torno ad un argomento di qualche giorno fa. Hai un atteggiamento che non è corretto. Il tuo problema, secondo me, è il metodo di studio e di utilizzo del tempo. Io chiederò che tu faccia una serie di ore aggiuntive dove assiterai alle lezioni degli altri tuoi colleghi che si distinguono in maniera positiva. Ti dico i nomi: Mew e Petit".

"A me si può dire tranne che non lavoro. A volte non si può rispondere, io ci tenevo a chiedere scusa a te. Non mi sarei mai dovuto permettere. Detto questo, io trovo molta difficoltà perché mi sento che non vengono dette bene le cose come stanno, non c'è comunicazione, il messaggio mi torna indietro. Io non riesco a rimanere calmo. Mi domando com'è possibile che sia successo", dice Holden. La conversazione continua anche con il vocal coach. "Chiudo dicendoti che a te viene il momento di nervoso quando ritieni che le cose che ti vengono dette non siano giuste. A me invece viene quando mi rendo conto che, parlando io e te, c'è sempre una cosa è diversa da come mi viene riportata. C'è sempre una tua verità che però è solo tua", conclude l'insegnate di Amici.