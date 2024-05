Amici, Holden non prepara il guanto e perde. Cuccarini: “Non sei l’unico che lavora”

In alto il video con la discussione che vede Holden protagonista

Sabato 4 maggio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Durante la seconda manche, a un certo punto, accade qualcosa di inaspettato. Il cantante Holden perde a tavolino una sfida poiché non ha preparato il compito.

Il guanto di sfida viene lanciato da Lorella Cuccarini. Zerbi prende la parola: “Il guanto viene accettato ma vorrei dire che questa settimana i ragazzi avevo la consegnato degli EP per i pezzi nuovi. Holden sceglie di prodursi da solo, di conseguenza ha del lavoro in più da fare. Aveva delle fasce a disposizione per preparare il guanto, ma non le ha utilizzate per questi motivi".

Il professore continua: "Le fasce sono rimaste deserte. In tutto ciò io non ricevo da Holden un ‘alert’ sul fatto che non stava preparando questo guanto. Pensavo lo stesse preparando in altri momenti. Di conseguenza questa prova non è stata preparata e di conseguenza mi sa che noi perderemo questa prova a tavolino. Tra l’altro, finisco, il regolamento è chiaro se un guanto viene accettato, come fatto i comune accordo, non ci si può tirare indietro!".

La giustificazione di Holden

Holden si giustifica: “Volevo chiarire una cosa per essere chiaro: questa fasce a disposizioni io non le ho fatte perché io stavo finendo questo lavoro qui. Non è un fattore di impegno, altrimenti non lo avrei accettato. Potevo anche divertirmi a farlo, io ho consegnato l’EP stanotte alle 6 di mattina. Lavorarci curando tutti i dettagli da solo in una stanza e preparare la puntata è già impegnativo. Speravo di riuscire a farlo ma stanotte alle 6 ho cliccato invia. Ho anche iniziato a lavorare sul guanto”.

Interviene Lorella Cuccarini: “Però vorrei dire che anche tutti gli altri lavorano, non lavori solo tu. Tutti hanno lavorato all’EP e comunque bisogna essere pragmatici”. Prende la parola di nuovo Holden: “Nulla da togliere ma non ho inviato voci al produttore e basta. C’è un lavoro dietro. Ovvio che tutti si impegnano. Io già esco una settimana in ritardo rispetto a tutti”. Allora De Filippi: “Lei (Lorella Cuccarini, ndr) dice che ci sono delle scelte che comportano delle responsabilità”. Ma alla fine semplicemente Holden fa perdere un punto alla squadra per un motivo personale. Per quanto comprensibile e non in cattiva fede, questa è la realtà delle cose.