Holden lascia Amici: "Pezzi di mer*a, vaffan***o". Il video

In alto il video con Holden protagonista

Oggi venerdì 22 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La puntata è stata molto particolare, tanto che lo stesso "Uomini e Donne" è stato spostato. Durante la puntata è andata in onda una scena del tutto inaspettata. Holden ha deciso di lasciare il programma. Ma procediamo con ordine.

La sfuriata di Holden

Il cantante avrebbe dovuto studiare insieme a Petit per un duetto. Ma non lo ha fatto. Quindi Zerbi ha chiamato tutta la squadra (Marisol, Dustin, Petit e Holden) e ha chiesto al cantante: "Vorrei sapere perché non sei andato alla lezione dei duetti con Petit". Quindi Holden: "Allora: il 90% in cui fanno cose, io sparisco da un momento all'altro perché sto male, sono a un centimetro da impazzire e sfondare tutto. Sono in una condizione molto difficile, ho chiesto allo psicologo di vederci oggi, sto male. Questo è il motivo per cui io oggi non sono andato da Petit. Dovevo occuparmi anche del videoclip e poi avevo lezione. Tutti avevano mangiato, io no".

"Mi sto facendo un bucio di cu** e sono stufo di essere arrivato oltre il mio limite - ha detto Holden arrabbiato -. Io lavoro, senza fermarmi mai. Ci manca pure che mi sento dire che faccio qualcosa in meno rispetto agli altri. In quel momento per me non era nelle mia possibilità andare a lezione con Petit, fine". Zerbi: "Ti invito a parlarne con calma. Io ti ho fatto una domanda civile, non ti ho accusato e neanche trattato male. Ti ho solo chiesto perché non sei andato a lezione per il duetto con Petit. Io credo che così come Petit si impegna per studiare le cose che riguardano anche te, tu dovresti fare la stessa cosa".

La decisione di Holden

La discussione è andata avanti con Zerbi che ha incalzato Holden, ribadendo che deve pensare come team, come squadra. A un certo punto Holden ha sbottato: "Mi sono rotto il ca**o, mi sono stufato. Sono sempre io. Mi sono rotto i coglio**, ma andatevene affancu** pezzi di mer**" ed è uscito dallo studio. "Voglio essere onesto e civile, finiamo qua questo discorso. Quando sarà in un altro stato, se vorrà ne parlaremo. È inaccettabile quello che ha detto e il modo".

Poco dopo Holden è andato in casetta per recuperare tutte le sue cose ed è andato via, tra gli sguardi increduli dei compagni. Alcuni giorni dopo, pentitosi, è tornato a parlare con i compagni di squadra e ha deciso di continuare l'esperienza nel programma, logicamente dopo un acceso confronto con i maestri, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano."Se non fossimo al Serale sarei stato io a mandarti a casa. Adesso che siamo al Serale, gli unici che possono mandarti via sono i professori. Siamo disposti a darti la possibilità di rientrare. Vogliamo il bene della squadra", le parole di Zerbi.