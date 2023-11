Amici, Holden canta e accade qualcosa di inaspettato. L'intervento di Maria De Filippi

In alto il video di Holden

Sta andando in onda in queste ore su Canale 5 la nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Fino a questo momento sono tutte rispettate le anticipazioni che anche questa settimana Today ha fornito in anteprima ai lettori. Tra i cantanti nella scuola c'è anche Holden, il ragazzo talentoso, figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini). Durante la puntata di oggi ha interpretato un brano molto importante: "Il mio canto libero" di Lucio Battisti. Tuttavia, ad un certo punto, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Le parole di Maria De Filippi e Tommaso Paradiso dopo l'interruzione

Mentre stava cantando, Holden si è interrotto. Poco dopo ha ripreso a cantare, muovendosi nello studio, con il pubblico in visibilio. Applausi in studio. “Mi dispiace dell’errore”, dice Holden subito dopo. Allora Tommaso Paradiso, giudice della gara di canto, afferma: “Non preoccuparti, capita spesso. A me è successo in diretta con Elisa per una cover di Vasco. Prove perfette, vado live e mi parte male il click. Una figura di m..", ammette Paradiso. Poi spiega: "È stata l'unica esibizione che non è andata sul DVD di Elisa". Quindi, rivolgendosi al ragazzo: "Però è bello che sei emozionato, io ho apprezzato molto questa esibizione e sei ripartito alla grande. Questo è quello che conta. Anche quando faccio i concerti, davanti a tanti persone, se sbagli dici 'scusate0 e ricominci. Che cacchio ti frega? Vai tranquillo”.

Holden si avvicina al banco, ma poi la conduttrice lo richiama al centro del palco: “Holden, 20 giorni fa se ti fosse successo questo..”. “Mi sarei ammazzato” , dice lui ridendo. "E invece hai ripreso a cantare, cavolo! Per me è stato tanto. Vederti togliere il microfono dall'asta e cantare, chapeau. Davvero ", gli fa notare Maria De Filippi. Il ragazzo sorride, ringrazia e torna al posto.