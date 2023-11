Amici, Holden a rischio eliminazione. Maria De Filippi: "Devi abbandonare lo studio"

In alto il video di quello che è accaduto

Durante la puntata di Amici in onda oggi 26 novembre, Maria De Filippi si è trovata a fare il solito discorso che ogni anno esce fuori. Di cosa si tratta? Il richiamo agli allievi per la mancata pulizia. La conduttrice afferma, stanca: “Io ho iniziato a rifarmi il letto a 15 anni, non so a voi cosa abbiano insegnato, ma immagino di sì. Non voglio farvi il sermone però ragazzi.. ogni anno, ogni anno”. Quindi va in onda il filmato vergognoso: cicche ovunque, cucina non pulita, rifiuti e camere disfatte.

“Io penso che si arrivi a questa situazione per responsabilità di tutti - afferma la conduttrice -. Rimane il fatto che abbiamo chiesto a chi vi segue h24 di individuare chi generalmente fa il proprio dovere. Ci sarebbero: Gaia, Giovanni, Kumo, Lil Jolie, Marisol, Mew, Nicholas e Sarah. Questo è quello che mi hanno detto le ragazze che seguono i monitor. Quando ho parlato con loro c’è stata una discussione e hanno detto che anche altre persone facevano il loro dovere". Gli altri, quindi? "Faccio alzare quelli che, secondo tutti, non fanno il loro dovere: Mida, Ayle e Holden", afferma De Filippi.

La reazione di Rudy Zerbi e la sospensione per Holden

Interviene Rudy Zerbi: “Intanto è un vero schifo. Non si può vivere così. Sono ancora più inca**ato perché, non è un segreto, qualche giorno fa sono entrato in casetta e ho avuto la presa per i fondelli: 'Sì prof è sporco ma adesso puliamo tutto’. Parlo per Holden, Maria, da anni dico che per me la disciplina e l'arte vanno di pari passo. Quindi, Holden, ti sospendo la maglia”. Holden confessa: “Mi sento colpevole, mi prendo le mie responsabilità. Per la cucina e le padelle mi sento invece tranquillissimo, ho sempre fatto il mio. Io, Mida e Ayle non eravamo presenti quando sono stati fatti i nomi. Non importa, riconsegno la maglia”.

Mida aggiunge: “Sono d’accordo con Holden. C’è un quadro che viene visto e non mi sento responsabile del quadro. Ogni tanto ci scordiamo di pulire la padella, mi prendo la mia responsabilità ma non siamo tre orchi”. Zerbi di nuovo: “Se facciamo tutti così, viviamo in un mondo orrendo”.

Maria De Filippi non ci sta: "Non è assolutamente vero"

Ayle dice: ”Sono stato scelto per convenienza. Sono stato tirato in mezzo, perché la produzione ha detto di dare un terzo nome”. De Filippi non ci sta: "Scusate, quello che dice Ayle non è assolutamente vero. A nessuno dei ragazzi è stato detto di fare un terzo nome. I nomi usciti sono quelli di tutti i ragazzi. Alla produzione è stato detto di avvisarvi non appena voi foste rientrati e così è stato fatto. I ragazzi non hanno fatto niente di nascosto. Ayle pensa che ci sia stata una specie di massoneria, non è assolutamente così. Non è vero. Il video è parte di un risultato per circa un mese di mancate pulizie”.

Addirittura Mew avrebbe smesso di mangiare perché le fa schifo mangiare in quelle condizioni. Cuccarini conferma: “Ogni anno lo stesso discorso. Ma voi siete organizzati con dei turni?”. “Non dite balle davanti a me che io un po’ di cose sono così”, dice De Filippi rispondendo a chi - come Mida - sostiene che sì, si stavano organizzando. Infine conclude: “Holden, devi lasciare lo studio”. Il ragazzo, quindi, rischia di essere eliminato? Non resta che attendere i prossimi giorni.