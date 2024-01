Amici, Holden e Sarah stanno insieme? Lui rompe il silenzio

Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione, negli anni si è avvicinato sempre più al genere dei "reality show". Rimane ancora un talent, questo è logico. Ma, complice il fatto che tutti gli allievi ormai convivono sotto lo stesso tetto, il programma è diventato qualcosa di diverso (e che il pubblico sembra apprezzare, visti gli ottimi ascolti). Così, oltre alle canzoni e alle esibizioni, assumono maggior rilievo anche i pettegolezzi, gli amori e i gossip.

Per quanto riguarda l'attuale edizione, ci sono delle coppie ormai assodate: Petit e Marisol, Matthew e Mew, Mida e Gaia. Un'altra, invece, è nata sostanzialmente sui social. In che senso? Sono stati i social a creare questa "ship". Si tratta di Holden e Sarah. Proprio così. Qualcuno vociferava che tra i due cantanti ci fosse del tenero. Ma sarà davvero così?

Le parole di Holden

No, non è davvero così. A smentirlo è stato lo stesso Holden. Come riportato da Webboh, infatti, Holden di recente ha scritto un messaggio sul proprio canale broadcast di Instagram. Quali le sue parole esatte? "A regaa comunque possiamo sfatare di Sarah eh", ha scritto. Una smentita bella e buona. I due, quindi, sono solo amici. Anche perché non solo Sarah sarebbe impegnata con Holy Francisco (ex di Amici, anche se non è noto se stiano ancora insieme) ma anche Holden dovrebbe essere fidanzato. Necessari i condizionali del caso, visto che non si conosco molti dettagli al riguardo. Chissà se, una volta ricominciato il talent (attualmente in pausa natalizia) se ne tornerà a parlare. Non resta che attendere.