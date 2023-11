Amici, Holden costretto a cantare senza autotune: il video e la reazione dei professori

In alto il video dell'esibizione di Holden

Sta andando in onda in questo momento su Canale 5 una nuova puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi che continua a riscuotere un ottimo riscontro di pubblico. La puntata (di cui Today aveva già fornito le anticipazioni) è iniziata con due compiti. Il primo di Nicholas, il secondo di Holden. Il primo ha ballato in una comparata con Giulia Stabile, come richiesto da Alessandra Celentano anche se il compito in realtà era di Emanuel Lo. “Ti manca la tecnica, c’è un lavoro grande da fare su questo ma anche sul movimento”, ha detto Lo a fine esibizione. Raimondo: “Nicholas dev’essere trattato nello stesso modo, non è giusto nei suoi confronti. Se non vi piace mandatelo in sfida”. La maestra invece: “Lui si impegna tantissimo, va tutto bene. Il problema è Raimondo che continua a illudere. Non è possibile che un ragazzo che non ha studiato come lui possa diventare sufficiente. Non siamo all’asilo, qui è un master”.

Il compito per Holden

È stato poi il momento del compito per Holden da parte della Pettinelli. Il ragazzo, uno dei talenti più evidenti dell'attuale edizione del talent, deve cantare senza autotune. L'allievo si siede e inizia l'esibizione, voce e pianoforte, è consentito solo un effetto riverbero. Il risultato è meraviglioso. Sì perché Holden, infatti, non appartiene a quella categoria di cantanti che senza autotune non riescono a cantare neanche una nota. Tutt'altro. I professori e il pubblico sono contenti, e anche lui, che alla fine sorride. Pettinelli dice: “Ringraziami Zerbi. Ringraziami per aver dato a Holden questa opportunità”. Per il cantante il voto della Pettinelli è pari a 9. Anche Rudy si complimenta con lui. A seguire il resto della puntata con le altre esibizioni e i giudici Anbeta (per la danza) e Gabri Ponte (per il canto).