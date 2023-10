Amici, Holy Francisco e Sarah si baciano: ma lui non era già fidanzato? Il video eliminato dalla ex

In alto il video del bacio



Ormai sono trascorse già alcune settimane da quando ha preso il via la nuova edizione di Amici, il talent di Maria De FIlippi. Com'è naturale che sia, dunque, tra gli allievi sono nate le prime simpatie, antipatie e anche le prime "amicizie speciali". Dopo Mew e Matthew, adesso è il turno di altri due cantanti: Holy Francisco e Sarah. Ecco cosa è andato in onda su Canale 5 oggi 11 ottobre.



“Secondo te sono un bel ragazzo?”, domanda lui. Lei annuisce. I due sono spesso vicini, si abbracciano, lui precisa agli altri: “Sarah è mia”. Cantano insieme “Tango” di Tananai. Anche gli altri allievi si interrogano sul loro rapporto, c'è chi pensa che sboccerà presto un amore e chi, invece, è meno fiducioso. Come Marisol: “Secondo me tra loro due non succede niente”, afferma la ballerina.



Invece poco dopo eccoli insieme sul letto, a scherzare e ridere. “Sento il tuo cuore”, dice lui. “Menomale”, risponde lei. Sembra un po' distaccata, ma Holy Francisco non demorde. “Che vuoi, che ti bacio?”, chiede lui. Lei dice di no ma poi, sotto al cuscino, si sentono i loro baci. Il secondo limone dell’edizione è partito.







Holy Francisco era già fidanzato? L'indiscrezione che arriva dal web

Poteva mancare la nota dolente? Ovviamente no. Pare, e sottolineiamo pare, che il cantante della squadra di Anna Pettinelli sia in realtà già fidanzato. A dirlo sono alcuni fan del programma su X (il vecchio Twitter). "Poverina", scrive un utente sotto il post della pagina @GOSSIPtv dove si parla appunto della presunta storia che Holy già avrebbe e anche di alcuni video, presunti anch'essi, che la fidanzata avrebbe pubblicato sui social insieme a lui, prima che entrasse nella scuola di Amici. Video poi cancellati. Come quello in cui lei aveva scritto: "Dietro ogni ragazzo con i capelli fighi c'è una ragazza che gli fa la tinta". E c'è chi si domanda se sia Uomini o Donne o addirittura Temptation Island. Non finisce qui. Pare che anche Mew fosse già impegnata. Non sarà un caso, allora, che proprio lei, mentre era abbracciata a Matthew aveva affermato: "Quando sei qui dentro sembra che quello che c'era prima, fuori, non sia mai esistito".