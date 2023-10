Amici, chi è Holy Francisco: X Factor con un look completamente diverso e il mistero sulla fidanzata

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, la 23esima per l'esattezza, ha ormai preso il via. Il talent show di Canale 5 (che anche quest'anno registra ottimi ascolti) sta procedendo tranquillamente, con la nuova classe degli allievi che sta entusiasmando. Ognuno con il proprio carattere, ognuno diverso e per questo speciale. Tra i nuovi allievi c'è anche Holy Francisco, nome d'arte di Francesco Guarnera, 18 anni, originario di Gela, attualmente nella scuola di Amici seguito dall'insegnante Anna Pettinelli. Uno che, basta guardare i suoi capelli color rosso, non passa di certo inosservato. Di lui si è parlato ultimamente anche per la storia con un'altra cantante, ma su questo si tornerà a breve. Prima un passo indietro: sapevate che aveva già partecipato ad un programma tv e con un look totalmente differerente?

Francesco, infatti, aveva già partecipato ad X Factor con la canzone virale dal ritornello evocativo "Martina sei una stron*": divertente e irriverente come sa essere, aveva conquistato con quel brano in particolar modo Ambra Angiolini e Fedez, senza tuttavia riuscire ad andare avanti nel programma. Tentativo fallito a parte, a colpire adesso è anche la differenza di look: nessun capello tinto, bensì capelli castani, lunghi e un po' mossi. Ad ogni modo così ha preso il via la sua carriera da cantante, tra buoni ascolti su Spotify e contratti discografici.

La situazione sentimentale di Holy Francisco: l'avvicinamento a Sarah e poi la confessione

Adesso Holy Francisco ha colto una nuova possibilità, quella di farsi conoscere attraverso la scuola di Amici. Inizialmente lo ha fatto, ma per un motivo poco nobile. Infatti, è stato tra i primi ad essere ripreso per un comportamento non adeguato. O meglio, per aver utlizzato un'espressione un po' troppo colorita nei confronti di Rudy Zerbi. Poi, invece, per la storia con Sarah, anche lei cantante. Solo qualche giorno fa, infatti, i due si erano baciati ed erano sembrati molto vicini. Insomma, sembrava che fosse nata una storia. E invece lui ora si è tirato indietro.

Durante la puntata del daytime andata in onda venerdì 13 ottobre, infatti, il cantante ha fatto una confessione. Lei, vedendolo giù di morale, ha rotto il ghiaccio e ha detto: “Dimmi cosa è successo”. Lui ha risposto niente, ma si vedeva che qualcosa non andava. “Passare da così a così, senza dirmi niente.. è brutto”, ha aggiunto la ragazza. Quindi lui ha detto: “Sto cercando di dirtelo nel modo più..”. Silenzio. Poi la confessione: “Semplicemente penso che, da quando siamo qua dentro, mi sembra che ci siamo tutti rincogl*oniti. Sì, siamo stati vicini ma questo non significa che stiamo insieme”. “Io non l’ho mai detto”, si è difesa lei. “Una situazione del genere devo vivermela al massimo, ma in questo momento non posso perché ho altre cose”. Lei allora: “Bastava parlarne”.

Ma lui, forse, ha la testa altrove? Ha già una fidanzata? In molti si sono posti questa domanda da quando, su Twitter, è iniziata a giare la voce, con tanto di video al riguardo. Come riportato dal sito Webboh, inoltre, prima di entrare lui era fidanzato con una ragazza di nome Marika. Dopo il bacio con Sarah, qulacuno ha scritto a Marika nei commenti social: "Mi dispiace" e lei ha messo 'mi piace'. Si può considerare, questa, una conferma? L'altra indiscrezione, infine, è che i due si siano invece lasciati da poco. Insomma, pare comunque che Holy Francisco non sia totalmente libero e, con tutta probabilità, questo ha avuto un peso rilevante nella decisione presa nei confronti di Sarah. Seguirà un avvicinamento? Non resta che aspettare.