Amici, Holy Francisco presenta l'inedito sulla droga e lo stupro: Pettinelli e Zerbi senza parole, il video

Tra gli allievi più discussi della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi c'è sicuramente Holy Francisco. Il ragazzo, infatti, si è presentato nella scuola con un inedito divertente e accattivante però poi, nel corso delle settimane, non è riuscito ad entusiasmare i professori. Rudy Zerbi, nella fattispecie, ha spesso commentato negativamente le sue performance. Salvo poi ricredersi, come evidenziato nella puntata del daytime andata in onda oggi 17 ottobre.

Tutta la puntata è stata dedicata proprio ad Holy Francisco. Dapprima un suo sfogo, in cui ha spiegato di essere altro rispetto a ciò che fino a questo momento è arrivato al pubblico. Sì insomma, un ragazzo magari con del talento ma talvolta poco umile. Poi, ad un certo punto, tutti i cantanti vengono chiamati in studio. Rudy fa vedere il video di quando Holy stava ad X factor, poi un video di adesso ad Amici. Entrambe le volte il cantante ha portato delle canzoni che hanno colpito ma che, poi, non gli hanno fatto spiccare il volo.



Non finisce qui. Zerbi fa mandare in onda anche un altro filmato relativo alla puntata della scorsa domenica, ovvero quando Holy Francisco è arrivato ultimo in classifica. Ma poi, sentendo il pubblico canticchiare il suo brano, ha detto ai compagni: "La classifica è questa". Come a dire: "Conta quello che dice il pubblico e non i professori o i giudici". Questo episodio non è piaciuto a Rudy Zerbi, nonostante il ragazzo abbia provato più o meno a giustificarsi: "Era goliardia".

Il richiamo di Zerbi: "Ti sei lamentato di quella canzone, ma in realtà l'avevi proposta tu"

Zerbi: "Io mi farei un’altra domanda: cioè se non succede nulla.. vai a The Voice a cantare 'Rudy è pelato'? Arrivo al dunque: quando tu hai cantato il tuo inedito davanti a Zef, sicuramente si è diverito però poi ha prodotto un’altra canzone. Se non aggiungi della sostanza al divertimento, finirà sempre in questo modo. Io non la vedo questa sostanza. In aggiunta a questo c’è anche la tua contestazione su Oroscopo che, tra l’altro, l’hai scelta tu. Come fai a dire che non la senti tua se in realtà sei tu ad averla proposta?”



Holy replica: “Il mio blocco non è stato sul pezzo in sé ma sul fatto che avevo un altro pezzo in contrapposizione dove potevo dimostrare di più. Io so di avere in mano dei pezzi che mostrano anche un altro lato di me. Capito?”. Zerbi allora: “No, non ho capito. Sei talmente confuso quando esponi le cose. Io non posso capire, tu hai un’enorme confusione e ti manca la sostanza. Ma voglio seguirti, ti do un compito immediato". Zerbi fa esibire Holy sulle note di un brano che sente veramente suo, ma lo boccia di nuovo. “Un percorso musicale ed artistico si costruisce su sostanza e capacità”.

Anche Anna Pettinelli non è felicissima: "Non dovete contestare le canzoni che vi vengono assegnate. Per Rudy sei non sufficiente, se non lo fossi neanche per me dovrei ritirare la maglia. Ultima chance Francesco". Gelo.

"Gaia è rimasta solo tra questi porci, un ragazzo la tocca", la commovente canzone di Holy Francisco

Allora Holy si gioca l'ultima chance e chiede di rivedere i professori: “Sentivo il bisogno di far richiamare voi per farvi sentire un pezzo, il mio inedito”. Il brano è molto, molto delicato, come spiegato da Holy stesso: "Racconta di due ragazze, Gaia e Mirea. Sono ragazze molto semplici, che si ritrovano ad una festa, in un contesto più grande di loro e poi ad una delle due succede una cosa molto brutta. Ma adesso preferisco cantare”.



Un toccante passaggio della canzone: "Gaia è rimasta sola tra questi porci. Si gira e qualcosa finisce nel bicchiere, non ci fa caso e comunque continua a bere. C’è qualcosa che non va, le gira la testa ma non sa il perché. Un ragazzo la tocca anche se a lei non va, non si regge in piedi, vuole andarsene. Gaia ha male al petto. I suoi occhi si chiudono, cala il silenzio, il respiro è sempre più lento[..]”. Holy termina di cantare e sono tutti senza parole. “Questo è un altro Francesco. A me è piaciuto”, dice Pettinelli. Rudy è d'accordo: “Non ti dico che tutto quello che farai va bene, però apprezzo quello che hai detto, un tema attuale, scritto in un modo emozionante e vivo. Da oggi in poi per me sei anche uno che pensa, scrive e sa raccontare una cosa. Hai fatto molto bene a chiamarci, è un bel segno di maturità”. "Brividi, sul serio", "Ho pianto", "Mi ha fatto piangere, troppo bello", sono alcuni dei commenti sui social post puntata. Effettivamente l'allievo è riuscito ad affrontare con delicatezza un tema importante. Lo ha fatto bene e con semplicità.