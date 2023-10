Amici, Alessandra Celentano al ballerino Simone: "Devi mettere su muscoli, sei un piccolo allievo". Lui piange ed Emanuel Lo lo consola: "Sei bello"

In alto il video con le parole della maestra Celentano



Nuovo giorno e nuova puntata del daytime di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Giunto alla sua 23esima edizione, con nuovi allievi e qualche cambiamento tra i professori, rispetto allo scorso anno. Una certezza, però, c'è sempre e ha un nome e un cognome: Alessandra Celentano. La temutissima insegnanate di danza è un punto di riferimento per i fan del talent show. Con il suo carattere deciso e severo, spesso viene vista con paura dai ballerini, che si ritrovano a dover affrontare compiti non certo facili. Come nel caso di Simone Galluzzo, l'allievo di Emanuel Lo. Il ragazzo, classe 2005, ha ricevuto una lettera da parte della maestra Celentano. Come ha reagito lui?



Celentano: “Ad oggi sei un piccolo allievo. Non hai tecnica. Dai provini in avanti non ho visto nulla di tecnico ma solo tanti movimenti buttati qua e là. Il compito che ti assegno verterà proprio su questo: coordinazione, movimento, dinamica, intensità. Purtroppo, la maggior parte delle persone pensa che nel moderno si possa chiudere un occhio, assolutamente no. Il moderno discende dal classico e la tecnica è la stessa. Non c’è nulla di tutto ciò per ora, penso che tu debba fare un po’ di potenziamento muscolare. A livello fisico devi essere prestante, non troppo, ma il giusto. Parlo di danza. Dovrai indossare canotta e culotte, nulla è contestabile", ha detto invitandolo a mettere su un po' di massa muscolare.



L'allievo allora: “Che non so fare duecentomila giri ne sono consapevole. Ma la tecnica non è solo quello, non credo che mi manchi tutto. Magari posso risultare presuntuoso, però io penso di avere queste cose. Il fatto del potenziamento muscolare perché sono scricciolino lo so, fisicamente rispetto agli altri sono molto più gracile ma ciò non significa che io non possa ballare per questo. Lei non ha detto questo eh, diciamo che è un fatto di controllo e di consapevolezza del corpo”. Tristezza e lacrime per lui. “A 18 anni vivere in una società dove per quasi tutto l’estetica pare che è fondamentale, vedere altri di 14-16 anni che sono il triplo più alti di te, più muscolosi di te. E poi tu ti fai il cu*o tutti i giorni in una sala e ti viene detto che non puoi fare questo nella vita fa inca**are. Non con gli altri, con me stesso. Ne parlerò con Emanuel Lo. Io sono già propenso ad accettare il compito, anche in canottiera e culotte. Verrò massacrato, lo so, però va bene così”, afferma lui.



Emanuel Lo consola l'allievo, lui si rincuora anche se ammette: "Mi fa male"





Gaia lo incoraggia: “Fidati che ce la puoi fare, è un discorso tuo. È lo stesso discorso che tu avevi fatto a me”. Poi ecco la dimostrazione in tv. Il compito non è di certo facile. Kumo lo ammette: “È veramente molta tecnica”. “Alcune cose penso di saperle fare, però tanti virtuosismi, passi tecnici, salti, li trovo difficili anche solo a guardarli. Ne voglio parlare con Emanuel”, risponde Simone. Quindi incontra il suo maestro, Emanuel Lo.

Lui gli dice: “Non ti manca niente. Solo perché sei più basso? Ma sei bello! Guarda che io fino a 15-16 anni ero una cosa.. magari avessi avuto il fisico tuo! Cosa ti fa sentire gracile? Tu devi guardare quello che stai facendo qua. Devi guardare questa cosa profonda. Tu quando balli, comunichi. Non devi rinchiudere il fisico nei muscoli. Certo che puoi crescere fisicamente ma è la comunicazione che dai oggi che fa di te Simone, non è il muscolo. Lavora su di te, ci devi credere”. “Non mi fa sentire giusto, dentro di me fa male – dice Simone -. Comunque grazie, posso darti un abbraccio?”. Quindi via con la preparazione della coreografia. “Non è tanto difficile, ce la puoi fare – dice Lo -. Non possiamo non accettare un compito del genere, ti devi mettere sotto e spingere. Fai buon lavoro”.