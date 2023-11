Amici, Holden davanti a tutti con "Dimmi che non è un addio": la classifica Spotify degli inediti

Sta andando in ora in questo momento su Canale una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Quest'anno (forse più degli ultimi anni) i talenti non mancano. Tra loro c'è Holden, nome d'arte di Joseph Carta (nonché figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini), che ha una voce veramente bella. Il ragazzo, che si sta distinguendo nel programma anche per l'educazione e per l'altruismo, è in rotazione con il brano dal titolo "Dimmi che non è un addio", una struggente ballad che interpreta molto bene. E il pubblico lo sta premiando.

Spotify premia Holden: la classifica

Come riportato da Maria De Filippi stessa, questi sono i risultati solamente dopo 20 ore dall'uscita dei brani:

Holden, 162.000 ascolti per Dimmi che non é un addio.

Petit, 113.000 ascolti per Che fai.

Mida, 97.000 ascolti per Rosso fuoco.

Mew, 84.000 ascolti per Mercoledì mai.

Lil Jolie, 60.000 ascolti per Follia.

Holy Francisco, 48.000 ascolti per Tananai.

Sarah Toscano, 45.000 ascolti per Touché.

Matthew, 30.000 ascolti per Fammi.

Stella Cardone, 22.000 ascolti per Venere.

Non finisce qui. Holden è anche "il miglior debutto nella storia del programma", ha detto la conduttrice. Un successo meritato. Come evolveranno gli inediti nei prossimi giorni? La situazione rimarrà invariata? Non resta che attendere.

Il testo della canzone di Holden

Non ignorerò la sorte

come fossero consigli

se nel buio che ci inghiotte

non sembriamo stare qui

e spero non mi cambierà

che l’aria poi mi ritoccherà

che scacci via un po’ dei miei guai

spero che lo capirai

se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio

nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio

ora che

sono solo in un appartamento

tu bevi un cocktail

in un pub al centro

con il tempo svanirà ogni momento

dimmi che non hai paura adesso

tu non vuoi svegliarti sola nel tuo letto

io sdraiato sul parquet

nel buio pesto

dimmi che non è un addio

se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio

nel buio che c’è

