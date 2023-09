Amici, una ex ballerina del talent entra nel cast dei professionisti? Ecco il nome

Meno di una settimana separa i fan di Amici dall’inizio della nuova edizione. Anche quest’anno, infatti, il programma di Maria De Filippi entrerà nelle case degli italiani intrattenendoli con nuovi talenti, tutti da scoprire. Piano piano la nuova classe prenderà forma e anche i telespettatori conosceranno le ultime novità. Queste riguarderanno non solo gli allievi ma anche i professori e il cast dei professionisti. Proprio su questo ultimo aspetto c’è una indiscrezione che potrebbe interessare specialmente agli appassionati di ballo. Stando a quanto riportato da SuperGuidaTv, ci sarebbero alcuni nomi in attesa di riconferma: Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Umberto Gaudino, Elena D’Amario e Francesca Tocca. Ma c’è di più. Una ex ballerina di Amici, molto amata dal pubblico, potrebbe tornare ma questa volta nella veste di professionista. Lei è Isobel Kinnear, che ha partecipato proprio lo scorso anno ad Amici, classificandosi quarta, dietro a Wax, Angelina Mango e al vincitore Mattia Zenzola. Pare che la ballerina australiana si sia fatta scappare questa rivelazione durante un recente incontro con i fan in Emilia Romagna. Al momento, però, non vi è alcuna conferma ufficiale (né smentita) da parte della diretta interessata o della produzione del programma. A questo punto non resta che attendere l’inizio per saperne qualcosa di più.

Chi è Isobel Kinnear

Nata il 1 maggio 2003, in Australia, Isobel è sempre stata appassionata di danza, fin da bambina. Negli anni ha raggiunto diversi traguardi personali e lavorativi fino a quando, lo scorso anno, ha varcato la porta degli studi del centro Titanus Elios di Roma. Qui si è fatta conoscere al grande pubblico di Canale 5, seguita dalla maestra Alessandra Celentano. Nella scuola, oltre che per la bravura e la trasversalità, si è parlato di lei anche per un aspetto più leggero, relativo al gossip. Nella fattispecie si è trattato della liaison con il cantante Cricca. La conferma della loro storia - dopo qualche tira e molla - è arrivata lo scorso 8 agosto, quando ha pubblicato una serie di scatti con lui su Instagram.