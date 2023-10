Amici, Kumo si racconta: "Ho rischiato di morire in un incidente" e rivela qual è il suo vero nome

In alto il video del racconto di Kumo



5 ottobre, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del daytime di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e giunto alle 23esima edizione. Una puntata intensa, con gli allievi che si sono lasciati andare ad alcuni racconti inediti sulla propria vita ma anche a crolli emotivi. Come nel caso del ballerino Simone. “Sto crollando per il compito”, dice ai compagni di viaggio. Poi telefona ai genitori: “Simone? Amore, stai piangendo? Che è successo? Non dire che è tutto a posto. Se io ti vedo così, sto male. Dimmi qualcosa. Hai parlato con il tuo maestro?”, dice la mamma. “Niente, ho accettato di fare una cosa difficile e ora devo farla”, risponde lui. “L’importante è che ti comporti bene e sei educato, non preoccuparti”, dice il papà. “Sei sempre il mio cucciolo, tranquillo. Mamma ti ama tanto lo sai. Se vinci o se perdi, mamma sta sempre con te. Ci manchi tanto”, dice lei. “Che pa**e”, le parole di lui, non appena si conclude la telefonata.

Il toccante racconto di Kumo: "Ho perso un rene, poi il collasso polmonare"



A seguire, un altro momento toccante della puntata. Questa volta si tratta di Kumo. Il ballerino, confidandosi con Holden ed Ezio, ha raccontato un episodio molto delicato del suo passato. Tutto nasce da una domanda di Holden: "Mi ricordi il tuo vero nome? Ormai ho imparato i nomi d'arte, perdonami". "Vai proprio tranquillo - dice Kumo -. Mi fa piacere se mi chiami così, fa parte della mia storia". Allora Ezio è curioso e domanda: "Come mai ti chiami Kumo?". "Perché io 4-5 anni fa ho fatto un incidente, persi il rene. Ho avuto un collasso polmonare. Ho passato 5 minuti e rischiavo di morire io. In ambulanza, nella stanza d'ospedale, ho visto dei ragni", ha detto.



E ancora si è raccontato, spiegando poi che cosa c'entra il nome "Kumo" con tutto questo: "In ospedale, al San Camillo di Roma, ero da solo e non potevano vedermi i miei genitori perché rischiavo una ricaduta. Mi potevano vedere solo da una finestrella. Quando sono tornato a Gaeta, raccontai questa storia a una mia amica fissata con i manga giapponesi. Lei mi ha detto che ragno in giapponese si diceva tipo Kumo. Sono fiero del mio nome perché mi ricorda quello che ho passato". Un episodio traumatico ma che, per fortuna, può raccontare. E i fan lo hanno apprezzato molto, lasciandogli diversi commenti affettuosi sotto al post pubblicato dalla pagina ufficiale del programma su Instagram .