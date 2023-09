Amici, Maria De Filippi rivela agli allievi la prima classifica: ecco i dettagli

In alto il video estratto dalla puntata di Amici del 27 settembre

Nuova giornata e nuova puntata del daytime di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Proprio lei, durante la puntata di oggi 27 settembre, è intervenuta in collegamento audio per mostrare agli allievi la prima classifica dell'edizione. Tutti seduti in casetta, di fronte allo schermo della tv, hanno scoperto i voti dei professori e, conseguentemente, le medie dei voti e la classifica.

Classifica canto

10. Mida con 5.5; 9. Spacehippiez con 6 - -; 8. Sarah con 6-; 7. Holy Francisco con 6+ ; 6. Ezio con 6 + + 5. Stella con 6.5; 4. Petit con 7 +; 3. Holden con 7 + +; 2. Lil Jolie e Mew con 8 - - ; 1. Matthew al primo posto con 8 - .



Classifica ballo

7. Nicholas e Chiara con 4 +; 6. Simone con 5; 5. Elia con 5+; 4. Gaia con 5.5; 3. Kumo con 6-; 2. Sofia con 7+; 1. Dustin e Marisol primo posto per entrambi con 8-.

Come hanno reagito gli allievi? Certamente il fatto di essere appena entrati nella scuola da una parte li ha caricati di entusiasmo, ma dall'altra di responsabilità e paure. Mida non ci sta e ha replicato dicendo: "Anna Pettinelli mi ha dato addirittura 3. Vuol dire tipo non classificato", ha affermato con decisione, pronto a dare il massimo per risalire in classifica. Anche la ballerina Chiara è rimasta delusa e ha voluto incontrare il proprio insegnante, Emanuel Lo, per capire quali passi compiere per ottenere risultati migliori.

“Secondo te perché gli altri ti hanno vista in quel modo? Sei finita ultima insieme a Nicholas”, ha domandato l'insegnante alla ballerina. “Non lo so.. ho visto persone ballare con più cambi di dinamica”, ha replicato lei. Lo allora: “Tu hai espressività, attitudine giusta e un mondo che ti appartiene e si vede. Quello che non mi convince è tutta la parte tecnica. Devi spingere di più. Devi farmi vedere che questa crescita c’è e dobbiamo farla velocemente. Devi darti da fare, Chiara, altrimenti qua dentro diventa difficile portarti avanti”.

A quel punto lei ha commentato: “Quando ho visto che ero ultima è stata una bella botta perché non sono abituata a ricevere un giudizio di questo tipo". Infine ha concluso: "Devo reagire nel senso opposto. Non che mi butto giù, anzi il contrario”.