Laura Pausini parla (anche) di Holden: "Non sono la matrigna", la toccante dedica

Continua senza sosta (o quasi) il tour di Laura Pausini. Proprio durante una delle date del tour - quelle romane di circa due settimane fa - la nota cantante si è lasciata andare ad alcune frasi relativa alla sua sfera privata e familiare. Come riportato dal FattoQuotidiano Magazine, infatti, Pausini ha parlato di Jader, Jacopo e Joseph Carta, i figli di Paolo Carta, l'uomo di cui è innamorata da quasi vent'anni. Cosa ha detto la cantante?

Le parole di Laura Pausini

Dopo un medley appositamente dedicata alla famiglia, Pausini ha preso la parola e ha detto: "Le canzoni che vi ho appena cantato raccontano di come la nostra famiglia si sia formata e cresciuta insieme a delle persone che amo tantissimo: i figli di Paolo. Questa sera due di loro sono qui", ha detto riferendosi logicamente a Jacopo e Jader visto che Joseph - in arte Holden - sta partecipando ad Amici di Maria De Filippi.

Quindi la cantante ha aggiunto: "So che non vi piace che lo faccia davanti a tutti ma ormai mi conoscete da 18 anni, mi sopportate da 18 anni, anch'io un po' vi sopporto.. Scherzo. È stato bellissimo crescere questi ultimi 18 anni vicino a voi, vedevi diventare uomini, vedervi crescere e mi dispiace che le persone col mio ruolo vengano chiamate 'matrigne'. È un nome brutto, io sono una persona della vostra vita che non vuole farvi da mamma ma vuole essere al vostro fianco e vedervi realizzare i vostri sogni".

"Avete capito subito che l'amore tra me e vostro padre era molto grande e sincero, stiamo insieme da 18 anni e questo amore non aveva bisogno di un documento, abbiamo sempre pensato di essere felici così, che andava bene così. Poi un giorno è arrivata la vostra sorella Paola e ha detto: 'Perché non siete sposati?[..]'".

Il matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta

Paolo Carta è stato sposato con Rebecca Galli, con la quale ha avuto appunto Jader (1995), Jacopo (1996) e Joseph (2000). Il 22 marzo 2023 è convolato a nozze con Laura Pausini. Il loro matrimonio si è svolto in gran segreto ed è stato rivelato a sorpresa dalla cantante che ha pubblicato la foto sui social: "Abbiamo detto di sì". Dal loro amore è anche nata una bimba, l'8 febbraio 2013, di nome Paola.