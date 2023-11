Amici, Holden canta Mango: Laura Valente ricorda l'adorato marito e si emoziona (video)

In alto il video di Laura Valente ad Amici

Oggi 8 novembre, gli allievi di Amici hanno avuto l'opportunità di studiare insieme a Laura Valente, cantautrice italiana ex Matia Bazar, nonché moglie dell'adorato Mango (e dunque mamma di Angelina Mango). La puntata è andata in onda oggi ma l'incontro risale in realtà alla settimana scorsa. Entrata in studio, si è presentata ricordando com'è stato quando Angelina era nella scuola: "Ero sempre attaccata al video. Oggi sono qui per parlarvi da grande esperta di come si sentono i vostri genitori in questo momento (ride, ndr). Scherzo, voglio farvi i complimenti, questa è una scuola seria. L’interpretazione è fondamentale: potete avere un bel outfit, una bella canzone ma non riuscire a comunicare nulla se non un fatto estetico. In quel caso l’applauso vi arriva ma non è quello che vi fa costruire una carriera".



Quindi ha spiegato: "Interpretare significa rendere chiaro ciò che è oscuro, questo è ciò che dovrebbe fare un interprete. L’interprete ha in mano una canzone e voi poi dovrete renderla credibile agli altri. Quindi voi dovete provare l’emozione e gli altri la colgono e si immedesimano. Oggi vorrei fare questo esperimento con voi". E ancora sulla figlia ha detto: "Avere Angelina qui dentro è stato difficile, per lei ma soprattutto per chi sta a casa e vive senza di voi. Questo è l’unico periodo della vita in cui i genitori sanno dove siete precisamente. Io direi di fare subito un po’ di laboratorio, andiamo a cantare". Quindi via in sala prove per il laboratorio d'interpretazione emotiva. Ma attenzione, perché prima accade qualcosa di inaspettato ed emozionante.

L'emozionante incontro con Holden

Nel corridoio, ad un certo punto, Laura Valente ferma Holden, che lo scorso 29 ottobre aveva cantato "Bella d'estate", il famoso brano di Mango, risalente al 1987. Emozionata, ha detto al cantante: "Ci sei piaciuto tanto, a me e ad Angelina. Veramente Bravo. Al di là del fatto tecnico. Mi sei arrivato proprio tu, la tua disperazione. Attraverso quelle note avevi una presenza scenica, un cuore, una passione.. bellissima. Veramente una bomba". Holden è (giustamente) orgoglioso e la ringrazia più volte.