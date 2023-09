Amici, è già nato qualche amore? Ecco i primi indizi, di chi si tratta

Una nuova edizione è cominciata e già si inizia a parlare di ship, fidanzamenti, flirt o presunti tali. Ci si sta riferendo ad Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Tanti i nuovi talenti in cerca della grande occasione, con qualcuno che già si sta facendo riconoscere. C'è chi ha ricevuto i primi temutissimi compiti della maestra Alessandra Celentano e chi, invece, è stato richiamato all'ordine per avere utilizzato dei termini non consoni alla scuola. Insomma, le dinamiche, anche quelle non riguardanti le materie di studio, cominciano a decollare.



E, come ogni anno, non possono mancare i pettegolezzi sulle nuove coppie. Attenzione: al momento possiamo solo parlare di indiscrezioni e di gossip, visto che il programma è appena iniziato. Anche se, è giusto sottolinearlo, alcuni degli allievi si erano già conosciuti durante i casting. Tra qualcuno di loro è nato qualcosa che va oltre la semplice amicizia?

Le prime due "coppie" (non confermate): gli indizi

Qualcuno, ad esempio, ha notato una certa complicità tra Kumo e Sofia. E forse anche Maria De Filippi l'ha notata, visto che durante la puntata del daytime andata in onda ieri 27 settembre, si è rivolta ai due allievi dicendo: "Mettetevi vicini. Ma voi due già vi conoscevate?". "No, ci siamo conosciuti ai casting", hanno replicato. La ballerina poi ha spiegato: "Abbiamo parlato in questo periodo di conoscenza, mi ci sono trovata un sacco bene", ha detto riferendosi a Kumo. "Sono tipo il fratellone maggiore", ha invece commentato lui. Lei ha annuito.

Non solo. C'è chi ipotizza che anche tra Matthew e Mew possa esserci qualcosa, visto che più di una volta è capitato di vederli vicini, intenti a ridere e scherzare. Gatta ci cova? Non sarebbe certo la prima volta ma, per il momento, è prematuro parlare di "fidanzamenti". Non resta, dunque, che attendere eventuali novità al riguardo.