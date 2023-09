Amici, le rigide regole di Alessandra Celentano per i ballerini: "Mantenere il peso forma, lavarsi tra una lezione e l'altra"

In alto il video della maestra Alessandra Celentano che elenca le regole da seguire

Durante la puntata dal daytime di Amici, andata in onda oggi 26 settembre, è stato dato ampio spazio alle prime raccomandazioni da parte dei professori. Innanzitutto Rudy Zerbi, che è stato il protagonsita di un botta e risposta con l'allievo Holy Francisco. Ma non solo loro due. Potevano mancare le regole della maestra Alessandra Celentano per cominciare al meglio (si fa per dire) l'anno scolastico?

La maestra di danza è entrata in studio e ha spiegato il regolamento cui dovranno attenersi: puntualità, non sono permesse disattenzioni né sbadigli, viene richiesto ordine e pulizia nella casetta, rivolgersi all’insegnante e al suo staff dando del Lei. “A volte mi capita che i cantanti mi incontrano per i corridoi e mi dicono ‘ciao’, no, non esiste”. E ancora altre regole: dormire almeno 7 ore e infine un’altra serie di comportamenti che Celentano ci tiene che i ballerini rispettino.

Il make up, il peso e gli odori sgradevoli

“Mantenere il peso forma consono per un danzatore”, “Il trucco dovrà essere leggero e naturale, consono all’età dell’allieva, tranne per particolari esigenze artistiche”, “L’igiene personale dovrà sempre essere curata con attenzione”. “Purtroppo capita spesso che possano esserci odori sgradevoli che non devono accadere. Bisogna lavarsi tra una lezione e l’altra, cambiarsi gli indumenti. Per il peso ovviamente si fa riferimento sempre alla danza”, ha aggiunto la maestra. E ancora è vietato indossare gioielli e piercing, poiché pericoloso. Vietato appoggiarsi alla sbarra: “Vi consegnerò dei libretti che dovrete avere sempre e che potrò chiedervi in qualsiasi momento. Qui metterò le mie note, positive o negative. Ricordatevelo perché può diventare un problema se non lo avete”. Uno alla volta, gli allievi hanno ricevuto il libretto in questione. Come si comporteranno? Non resta che attendere.