Amici, Lil Jolie fuori controllo: "Vaffanc**o, non mi calmo. Mer*a ovunque". Scoppia il padella gate

In alto lo sfogo di Lil Jolie

Una puntata diversa di Amici dal solito, quella andata in onda su Canale 5 oggi 2 novembre. Durante il daytime, infatti, solitamente vengono mostrati i ragazzi che si preparano per nuove interpretazioni, coreografie e sfide. Non che questo non sia avvenuto, ma gran parte della puntata è stata dedicata ad un improvviso e acceso sfogo da parte di una concorrente del talent show di Maria De Filippi.

Si tratta di Lil Jolie. La cantautrice, infatti, ha letteralmente perso le staffe. Il motivo? Una padella sporca. Ovviamente, come si può immaginare, quella è stata solo la punta dell'iceberg di uno stato d'animo più geranalizzato della ragazza. Cos'è accaduto di preciso?

La rabbia di Lil Jolie: parolacce e grida contro i compagni

“Samuspina, la padella che da ieri era lì, cos’era?", la domanda di Lil Jolie ad uno degli ultimi arrivati. Quindi altre domande, a gran voce: "Holden invece tu? Di chi ca**o è questa padella? Nicholas, non hai visto chi ha cucinato con quella padella?”. Matthew interviene: “Finitela di fare la spia (dice a Sarah che ha fatto dei nomi, ndr)”. Lil Jolie allora: “Quella padella sta ancora lì da 3 giorni, eccola qua” e la prende in mano. Gaia la sostiene: “Chi è stato lo devo dire”. L'intrprete campana, ancora: “Hamburger con sopra la sottiletta squagliata. Chi lo ha mangiato? Holden tu?”. Il ragazzo ammette: “Sì è mia ma doveva pulire Giovanni”. “Io ho pulito i piatti fratè”, risponde l'ultimo arrivato. "Iniziamo male”, tuona Lil Jolie durissima.



Mida non ci sta: “Fai la brava Angela, dai”. Lil perde le staffe e comincia a gridare: “Ooooh, mi gira il ca**o. Holy stai muto. Io non lascio la mer*a. Non mi calmo manco per un ca**o. Parlate, ca**o. Io lavo tutto”, si difende da chi l'accusa di sporcare lei in primis. Mida cerca di placarla: “Stai urlando per una padella”. Lil furiosa: “Vaffan**o, scusatemi sono pazza?” “Sì”, dicono gli altri. La cantante rincara la dose: “Facciamo sempre finta. Holy vattene affanc**o. Mi ribolle il sangue”. Mew la attacca, sostenendo che anche lei non sia molto ordinata e attenta alla pulizia: “Camera nostra è una mer*a, c’è la roba tua ovunque. Ci sono i capelli nel bidet”. Sofia la difende, Matthew le dice di non parlare.



Lil Jolie replica: “Io solo mi lavo i capelli”. Poi accusa i compagni - Holy, Matthew e Mew -. "Il branco fa il gradasso, Sofia non metterti in mezzo. A me se una cosa dà fastidio io devo sbraitare, voi fate gli gnorri”, afferma. Mew ribatte nuovamente: “Lo sai cosa mi fa venire il sangue al cervello? Parli di una padella e innvece camera e in bagno da noi c’è roba tua ovunque”. “Paladina di sto ca**o”, afferma Holy. E ancora lui: “Ti senti una fottuta dea dell’olimpo”. Lil conclude: ”Voi fate gruppo. Io mi sento sola nella mer*a”. Poi si sfoga anche con la vocal coach: “Non ho problemi con nessuno, mi piace fare musica, studiare, cantare. Sto esaurita, che pa**e” e sbotta a piangere. “L’unica cosa che mi fa essere veramente me stessa è il canto, se non arrivo, sto male”, le sue amare parole.