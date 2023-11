Amici, Linus giudica gli inediti: Mew prima. La classifica completa e i voti

In alto il video con l'esibizione di Mew

Durante la puntata di Amici andata in onda oggi 9 novembre, gli allievi di canto hanno dovuto affrontare un impegno piuttosto importante: esibirsi davanti a Linus, il noto conduttore ed esperto di musica. Com'è andata? E quali sono stati i voti finali? Ecco i suoi commenti e la classifica.

I commenti di Linus

Ad Ayle, ultimo arrivato, ha detto che deve migliorare. A Petit: "Mi è piaciuta molto la partenza, il trap e napoletano insieme? Ti piace vincere facile". A Lil Jolie: "C’è qualcosa di strano che non capisco. È come se tu fossi due cantanti nel pezzo: una mi piace di più, un’altra meno. Ma io non faccio il produttore". A Sarah: "Canzone molto basica, non vuol dire che non valga qualcosa". A Mida: "Canzone forte, sei molto dritto, però arriva all’apice e lì si perde. Il ritornello è debole". A Mew: "Bella, brava, mi piace questa atmosfera anni 80". Negativo su Holy Francisco: "Divertente ma incompiuta. Molto orecchiabile, forse troppo". Complimenti per Holden: "Bravo, va bene, va bene". A Stella: "Mi piace che sei un po’ diversa dalle altre, magari un po’ da indirizzare però hai una personalità che non ricorda nessuno e di questi tempi è un grande dono". Infine su Matthew: "Alla canzone manca un pezzo, sei già al ritornello, però hai una bella personalità".

La classifica (in ordine decrescente e con voti)

Holy Francisco 5

Sarah 5.5

Stella 6

Matthew 6.5

Mida 7

Ayle 7.5

Petit 8

Holden 8.5

Lil Jolie 9

Mew 9.5