Amici, lite furiosa tra Emanuel Lo e la Celentano: "Da parte tua è gravissimo"

In alto il video con la lite furiosa

Emanuel Lo non si era mai visto così arrabbiato. Siamo ad Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra i ballerini che si esibiscono ci sono anche Marisol - l'allieva di Alessandra Celentano, che danza sulle note di "Troy" - e Kumo - allievo di Emanuel Lo, che danza "Let me love you". "Kumo sempre uguale, mi annoio", tuona Celentano. Emanuel Lo si agita subito: "E tu i tuoi allievi?Kumo, a differenza loro, ha una personalità". Celelntano non ci sta: "Prima di parlare guardati cosa hai in casa. Non hai capito che siamo ad Amici, se presenti solo uno stile devi essere una bomba. Lui non è una bomba e non è versatile. Nel suo è bravo ma niente di più. Capisci? Non è la prima volta".

Ancora la maestra di danza classicia: "Se parli di Marisol, lei è molto versatile. Non mi sembra che Kumo lo sia, dai ragazzi ma vediamo l’evidenza dei fatti". Il ragazzo interviene e dice di essere dispiaciuto per il commento della maestra. Poi balla Marisol ed Emanuel Lo commenta: "Doti innegabili. Quello che vedo dall’inizio è che è sempre la stessa cosa: mancanza di fame, di voglia e l'impatto non c’è. Manca la grinta”. Celentano si copre gli occhi, come se non potesse credere a quello che sta ascoltando. Quindi commenta: "Io ho dato 8.5 perché penso che qui nessuno si renda conto che fare una coreografia con tecnica è un valore e non un deterrente. Mi piacerebbe che si vedesse questo, ha fatto molti progressi e ha fatto bene tutti gli stili. Vorrei che venisse riconosciuto senza attaccarsi in maniera superficiale ad una espressività. Mi sto trattenendo".

"Questo è grave"

Lo non regge più e sbotta: "Questo è grave, da parte tua è gravissimo dire una cosa del genere". La maestra allora: "Tu hai detto una cosa non vera. Siete abituati a espressioni finte, lei (Marisol, ndr) ne ha una innata a naturale, non ha bisogno di forzare in maniera ridicola l’espressività". "Ma non c’entra niente essere ridicola", commenta ancora Emanuel Lo. Che infine conclude: "Non sto parlando di espressione ma di impatto fisico sul palco". Maria De Filippi li interrompe e fa scendere Mida per cantare.