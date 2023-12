Amici, scoppia la lite: "Stron*ate, vi siete coalizzati". Martina in lacrime: "Non urlo"

In alto il video con lo sfogo di Martina

La puntata del daytime di Amici in onda oggi 1 dicembre è stata piuttosto movimentata. Specialmente per gli allievi di canto. Cos'è accaduto? I ragazzi hanno dovuto scegliere tre cantanti - uno per "squadra" - pronti a sfidarsi. L'ultimo in classifica subirà una penalizzazione, che si estende alla squadra.

Ad affrontarsi ci sono Holden, Martina e Mew. Ma non mancano i dissapori. A giudicare è arrivato Niccolò De Devitiis (noto ai più per essere un professionista de Le Iene). Ad ogni modo, quando la nuova entrata - Martina - ha scoperto di essere arrivata ultima, è nato un confronto acceso tra i compagni. In un secondo momento, la ragazza è anche sbottata a piangere.

La discussione

Dopo la sfida, Ayle ha detto: "Non conta solo la tecnica e il mostro sacro della voce, altrimenti non saremmo qui". "Boh, io fra tutti quelli che avevo in squadra preferivo lei. Tu chi preferivi?", ha affermato Matthew. Ayle ha replicato: "Io non lo so, mi sentiva a disagio e quindi ho detto: 'Va bene, sono un pi**one, fate andare lei". "Ma no, se volevi, potevi andare tu", ha Matthew.

Ayle allora: "Ma no, non me l'hai posta così. Dai, Holy, come me l'avete posta?". Allora Holy Francisco: "Non ti devi inca**are, dai". "Devo ragionare da solo, ho i miei pensieri e non voglio condividerli per poi ritrovarmi a discutere per stron*ate. Voi vi siete coalizzati in due", ha detto Ayle. Ma Matthew non è d'accordo.

Il pianto di Martina

Dopo l'esibizione, il conduttore ha detto alla ragazza di spingere di meno e di utilizzare, magari, una tonalità più bassa. Un parere discutibile ma insandacabile per il ruolo che De Devitiis ricopre in quel momento. Probabilmente, comunque, questo fatto non è piaciuto al giudice, che le ha dato il voto più basso.

Una volta rientrata in casetta, lei si è confrontata con i compagni ed è sbottata a piangere: "Sono entrata da una settimana e già faccio perdere i punti", ha detto in lacrime. Infine ha concluso: "Tutti mi dicono questa cosa che urlo, ma non è vero". Holden l'ha rincuorata: "La tua performance è stata incredibile, a te dispiace per la squadra".