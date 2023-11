Kumo litiga con Nicholas: "È uscito il peggio di me", Gaia in lacrime. Cos'è accaduto ad Amici

Il confronto tra Nicholas e Kumo

Si accendono gli animi nella casetta di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Gli allievi del programma, infatti, sono entrati già da un po' e, specialmente per chi ci si trova fin dall'inizio, la convivenza comincia a diventare pesante. Già ieri Lil Jolie si era lasciata andare ad uno sfogo duro, facendo scoppiare il 'padella gate'. Oggi 3 novembre, invece, è stato il turno di Nicholas e, in particolar modo di Kumo.

Il primo ha ricevuto un compito da parte di Emanuel Lo sull'hip-hop. A seguire i ragazzi hanno visto la coreografia che dovrà eseguire Nicholas: "Io da quando sono qui ho fatto solo compiti che mi hanno sminuito", ha detto lui. Kumo è intervenuto dicendo: "Questa qui è proprio l'opposto: personalità hip-hop, mi dispiace dirtelo, non ce l'hai perché non lo hai mai studiato. Livelli, ampiezza, fluidità, questo compito non te lo porti a casa. Farai una figura peggiore di altre". Fin qui nulla che abbia destato troppo scalpore. Ma poi, ad un certo punto, è stato mandato in onda lo sfogo di Kumo, quando Nicholas era già andato via.

Il ragazzo, tra le altre cose, ha detto: "Per l'hip-hop il fisico che ha.. più uno è grande e più deve avere consapevolezza del corpo e lui ne ha poca, penso che lo sappia già. Posso essere cattivo? Perché lo sarò.. al di fuori di qua l'unica cosa che può fare è l'ultima cosa che ha fatto con Elena. [..] Ci sono margini di miglioramenti ma non lo stimo artisticamente, non l'ho mai detto. Personalmente sì, accetta tutti i compiti. Ma si vede che si sta spegnendo, prima o poi cederà. Gli arriverà la batosta più grande, dovrebbe fare due passi indietro e aspettare. Il problema è che lui non ha nessun punto forte. Lui fuori lavora perché è un bel ragazzo, perché ha il fisico". Nicholas è venuto a sapere delle parole di Kumo e la reazione è stata comprensibilmente negativa. Allora Kumo ha ammesso: "È uscito il lato peggiore di me. Per me questo è stato uno sfogo, non riesco a farmi i cavoli miei. Sono stato un cogli***".

Il pianto di Gaia

Anche Gaia è stata un'altra protagonista della puntata di oggi. La ragazza, dopo aver ricevuto il compito di Alessandra Celentano, si è sfogata in sala prove con Raimondo Todaro: "Non ha tutti i torti (la maestra, ndr), più che altro la coreografia tecnicamente è tostissima. Non penso di saperla fare, ci sono troppe cose". L'insegnante ha cercato di sostenerla: "Secondo me ti crei troppi problemi, non sei così negata come dici. Certo, è difficile, non c'è dubbio. Ma non hai nulla in meno degli altri".



L'allieva intimorita: "Mi preoccupa tutto". Poi, in sala prova, è sbottata a piangere: "Non la so fare, già mi sta venendo l'ansia. Non ce l'ho le doti per farlo. Sono contenta di studiarlo ma piango lo stesso. Voglio solo cercare di farla ma mi turbano troppe cose, troppi passi tecnici. Non voglio essere sempre l'insicura della situazione". Il maestrato l'ha rincuorata e incoraggiata. Ce la farà Gaia? Non resta che attendere la puntata del pomeridiano.