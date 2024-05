Amici, Lorella Cuccarini scrive a Sarah: "Per te ci sono e ci sarò. Sei l'emblema di questo programma"

Le parole di un'insegnante sono il valore aggiunto di qualsiasi successo, e certamente per Sarah Toscano - che ha trionfato ieri sera ad Amici - la vittoria ha un sapore ancora più bello oggi dopo il messaggio di Lorella Cuccarini.

La showgirl, parte del corpo docente del talent, le ha dedicato un lungo post su Instagram, svelando che era proprio lei la sua preferita: "Sarah, quanto lo speravo per te e quanto ho pianto perché non me l'aspettavo. Sei stata l'emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua. Oggi esci con un bagaglio di esperienza incredibile e con un grande margine di crescita. Ti sei messa in gioco, hai studiato, lavorato sui tuoi limiti, con umiltà e impegno. Sei sicuramente un esempio per tutti quelli che in futuro vorranno presentarsi ai casting".

Infine Lorella Cuccarini le ha fatto i suoi personali auguri, offrendole la sua spalla: "Ora goditi tutto, sempre a testa bassa come sai fare tu, ricordando che questo è solo un punto di partenza. Io per te ci sono stata, ci sono e ci sarò sempre". Un messaggio toccante, anche se non mancano le critiche e il disappunto di chi voleva vedere altri sul gradino più alto del podio. "La vittoria più immeritata della storia di Amici" si legge tra i commenti, e ancora: "Anche noi non ci siamo ancora ripresi per la non vittoria della dea Marisol". La vittoria di Sarah non mette tutti d'accordo, dunque, ma il vero risultato come sempre si vedrà sul campo.