Amici, Luca Jurman stronca Holden: "Voce tremolante, brutta roba"

Sono trascorse ormai diverse settimane da quando Amici ha preso il via. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi continua a raccogliere grandi ascolti. Anche gli inediti dei ragazzi stanno andando molto bene, Holden fra tutti. Proprio "contro" di lui si è rivolto Luca Jurman, ex insegnante della scuola di Amici, sempre schietto e sincero con i suoi personali giudizi. Lo stimato insegnante, infatti, non si tira indietro quando c'è da "bocciare" qualcuno. Anzi, il contrario. Dopo Rudy Zerbi, adesso è il turno di Holden. Cosa ha detto di lui l'ex maestro del programma di Canale 5?

Le parole di Jurman su Holden

Via social Jurman ha commentato così la voce di Holden: "Vi dico già di partenza una cosa: a me dà molto fastidio questa cosa che ci sia dietro a Holden, cercando di farlo diventare il numero uno al mondo. Figlio di Paolo Carta, nonché figliastro di Laura (Pausini, ndr) che poi lei è quella che ha fatto il diavolo a quattro lo scorso anno per l'autotune. Questa è veramente una grandissima buffonata". E ancora ha tuonato: "Già quando l'ho sentito cantare la prima volta avevo detto che, pur usando l'autotune, si spingeva su note alte, vuol dire che l'estensione ce l'ha, però siccome sentivo l'autotune che elettronicamente cercava di tener ferme le imprecisioni di questo ragazzo.. si sente quando il vibrato è stretto perché l'autotune fa una sorta di rimbalzino metallico. Lì ho detto: 'Perchè usa l'autotune?'. Ah ecco perché lo utilizza".

Infine Jurman ha concluso: "Lui è un altro che, molto probabilmente, non avrà mai voluto studiare. Sicuramente, autoproducendosi, sicuramente suonerà qualche strumento. Ci sono delle condizioni però (riferendosi a quando aveva cantanto senza autotune, ndr).. è impreciso già sulle note medio-basse. No ragazzi, totalmente tremolante. Questa roba qui è brutta". Queste le parole che si possono ascoltare in alcuni video su TikTok, con tutta probabiitò estrapolati da un contenuto più lungo pubblicato dall'ex insegnante del talent di Canale5.