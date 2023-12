Luca Jurman: "Ad Amici figli e figliastri". LDA non ci sta e replica

Luca Jurman, ex insegnante di Amici, torna a scagliarsi contro alcuni degli allievi di Amici. In particolar modo il vocal coach - scrive Isa&Chia - ha parlato di "figli e figliastri". Allora LDA ha deciso di replicare, avendo egli stesso partecipato ad Amici ed essendosi sentito chiamato in causa in quanto "figlio d'arte".

Il ragazzo ha esordito via Instagram stories così: "Oh bello, riposati. Prenditi un giorno di festa". Allora Jurman ha replicato: "Se LDA arriva a fare una storia su Instagram (senza taggarmi) dove mi dedica in dialetto “uee ‘bello. Vatti a riposare. Prenditi un giorno di festa.” vuol dire che si sente 'toccato' pure lui. Peccato, lo facevo più “musicale”. E dire che conosco suo padre. Mah". A quel punto Luca D'Alessio ha sbottato: "Caro Luca Jurman, qua nessuno si sente toccato. Però ogni due, tre, a punzecchiare, a punzecchiare, figli, figliacci etc. È normale che ti riferisci a me, ad Angelina, ad Holden…Io penso che siamo tutti e tre dei bravi artisti. Poi figurati, é un mio onestissimo parere…Dovresti sapere meglio di me che il cantante migliore non é quello con la voce migliore, quello che va più in alto, il più preciso. Il cantante é un insieme di tante cose. Come canta, come scrive, come sta sul palco, come produce, come fa le linee melodiche e tante altre cose".

"Inutile dire che sei amico di mio padre", l'affondo di LDA

"Ma tu sei più grande di me e dovresti saperlo molto meglio, infatti mi dispiace che te lo devo spiegare io. Se penso e dico che siamo bravi é perché comunque tutti e tre abbiamo lasciato qualcosa all’interno del programma e, nel caso di Holden, sta lasciando qualcosa - ha continuato il giovane talento -. Holden ha fatto il debutto più forte nella storia di Amici. Io ho fatto il disco d’oro e di platino più veloce nella storia di Amici. Angelina sta spaccando tutto e quest’anno va anche a Sanremo come ci sono andato io l’anno scorso". Poi LDA ha aggiunto: "Poi se non ti piace un programma non lo vedere. Non c’è bisogno, lascia stare questi ragazzi, basta. Continua a fare il vocal coach, lo fai anche bene, continua a fare il maestro. Non so quello fai…lo fai molto bene. Però basta, dopo un po’ sei pesante. Vivi e lascia vivere".

Infine ha concluso: "In tanti mi avete mandato la diretta di Luca Jurman, ci teneva tanto a fare questa diretta. Io fortunatamente non sono un ragazzo che sta 24h con il telefono. Quindi non ho proprio visto la diretta, mi sarebbe piaciuto entrare e confrontarmi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che dico direttamente a Luca Jurman è che stiamo avendo un confronto io e te. È inutile dire 'sono anche amico di tuo padre, conosco tuo padre' perché io sono una cosa, mio padre un’altra. Quindi è proprio inutile metterlo in mezzo però ci sta, tanto lo mettono sempre tutti quanti in mezzo [..] Me ne vado a dormire".